Vor und hinter den Kulissen: Kinofest im Olympia-Filmtheater in Landsberg

In „Lou - Abenteuer auf Samtpfoten“ verbringen Clémence und ihr Kätzchen Lou die Ferien auf dem Land. © Olympia Filmtheater

Landsberg - Bundesweit wird in den Kinos gefeiert. Auch im Olympia Filmtheater in Landsberg steigt am 9. und 10. September das Kinofest. Plakataktionen, ein Blick hinter die Kino-Kulissen und natürlich die Filme selbst warten am kommenden Wochenende auf die Besucher.

Viele interessante Filme erwarten das Publikum: Vom preisgekrönten Arthouse-Kino über den aufrüttelnden Dokumentarfilm bis hin zur unterhaltsamen Komödie reicht das Programm. Bei „My Big fat Greek Wedding – Hochzeit auf Griechisch“, einer warmherzigen, romantischen Komödie, muss sich die Protagonistin der Liebe wegen gegen ihren „traditionellen“ Vater behaupten. „Gernstls Reisen“ ist weniger romantisch, dafür ganz nah am Leben. Ein Road-Movie, der von einer Suche nach Menschen handelt, die wissen, wie man richtig lebt.

Eine Vorpremiere gibt´s auch beim Kinofest. Im Film „Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry“ begibt sich ein Rentner auf einen über 1.000 Kilometer langen Fußmarsch, um einer sterbenskranken Freundin. beizustehen. „Die einfachen Dinge“, ein Film der erst Ende September in den Kinos anläuft, erzählt die Geschichte eines erfolgreichen, immer gehetzten Unternehmers, dessen Auto in den Bergen schlapp macht und er sich deswegen im einfachen Dorf-Leben zurecht finden muss.

In „Verrückt nach Figaro“ geht es um eine Fondsmanagerin, die Opernsängerin werden will. Regisseur Ben Lewin feiert die schottische Provinz und ihre Heilkraft für Herz und Seele. Auch für die kleinen Zuschauer steht beim Kinofest etwas auf dem Programm: „Lou - Abenteuer auf Samtpfoten“ ist ein französischer Familienfilm über Clémence und ihr frisch adoptiertes Kätzchen Lou, die Paris verlassen, um die Ferien gemeinsam auf dem Land zu verbringen. Ein tierisch spannendes Abenteuer in den Wäldern der französischen Provinz.

Vor den Nachmittagsvorstellungen können die Gäste auch noch einen Blick hinter die Kino-Kulissen erhaschen. Dafür geht´s in den Vorführraum, in dem digitale und analoge Kinotechnik gezeigt und erklärt wird. Zur Abrundung des Kinofestes hält das zum Olympia gehörende Café „Bistro FilmBühne“ vor und nach den Vorstellungen einige kulinarische Überraschungen bereit. Alle Infos zum Kinofest gibt´s außerdem hier.