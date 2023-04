Kinsauer Tankstelleneinbrecher identifiziert

Von: Susanne Greiner

Für den Einbruch in einer Tankstelle in Kinsau konnte jetzt einer der Täter identifiziert werden (Symbolbild). © Julian Stähle/dpa

Kinsau - Einer der Einbrecher, der in der Nacht auf den 1. Februar bei einer Tankstelle an der B17 bei Kinsau aus einem Tresor eine vierstellige Geldsumme klaute, ist identifiziert. Nach dem 33-jährigen Rumänen werde aktuell gefahndet, informiert der Landsberger Polizeioberkommissar Markus Fischer.

In der Nacht von 31. Januar auf den1. Februar dieses Jahres habe der Mann in eine Tankstelle an der B17 bei Kinsau eingebrochen, so Fischer. „Dazu wurde eine rückwärtige Außenwand gewaltsam geöffnet und mit Hilfe eines aufgefundenen Schlüssels ein Tresor geöffnet.“ Bei dem gestohlenen Geld handele es sich um eine „hohe vierstellige Summe Bargeld“. Der Sachschaden liege bei rund 1.500 Euro.

Die Auswertung der Spurensicherung habe jetzt den 33-jährigen Rumänen identifiziert. Der durchreisende Täter sei bereits mehrfach wegen Einbruchsdelikten in Erscheinung getreten, so Fischer. Nach ihm werde jetzt gefahndet. Die Spurenlage weise auf eine weitere Person hin, die am Einbruch beteiligt gewesen sei. Diese sei bisher noch nicht identifiziert.