Ammersee-Taufe mit Open-Air-Gottesdienst

Von: Dieter Roettig

Teilen

Eltern, Taufpaten und Pfarrerin Alexandra Eberhardt (r.) freuen sich nach der gelungenen Ammersee-Taufe im Uttinger Freizeitgelände. © Roettig

Utting – Die vielen Badegäste im Uttinger Freizeitgelände haben am vergangenen Wochenende nicht schlecht gestaunt, als von der Strandwiese unterhalb des Campingplatz-Pavillons Kirchenglocken ertönten.

Das Geläute kam via Mikrofon vom Handy und eröffnete einen besonderen Freiluft-Gottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde Ammersee-West. Auf Bierzeltbänken, Campingstühlen und Picknickdecken hatten es sich die Besucher bequem gemacht und lauschten dem Posaunenchor „Heiligs Blechle“ mit Pfarrer Dirk Wnendt als Dirigent. Auch Uttings Bürgermeister Florian Hoffmann war unter den Gästen und lobte die lockere Atmosphäre der Feierstunde am See, die Pfarrerin Alexandra Eberhardt gewohnt launig zelebrierte.



Sechs Täuflinge

Im Mittelpunkt standen sechs Seetaufen, für die der liebe Gott perfektes Sommerwetter und Wassertemperaturen von 22 Grad beigesteuert hatte. Für diese ursprünglichste Form der christlichen Taufe hieß es für Eltern, Taufpaten und Pfarrerin Schuhe aus, Talar, Röcke und Hosen hoch und rein in den Ammersee.



Die sechs Täuflinge Moritz Berner, Lukas Strasser, Frida Schürenberg, Maximilian Schubert, Paul Merkel und Marlon Dornfeld ließen die nasse Prozedur unaufgeregt und ohne Tränchen über sich ergehen. Pfarrerin Alexandra Eberhardt verteilte je drei Handvoll Ammersee-Wasser über Kopf und Stirn und nahm die Kids damit offiziell in die Evangelische Glaubensgemeinschaft auf.



Festgehalten wurde diese besondere Taufe von den Handy-Kameras der stolzen Verwandtschaft am Ufer des Sees. Stolz werden die Kinder auch eines Tages sein, wenn ihnen bewusst wird, dass sie mit Ammersee-Wasser in einem der schönsten Fleckerl Bayerns ihren kirchlichen Segen erhalten haben.