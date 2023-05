Spielspaß im Freien

Kita Reischer Talweg in Landsberg ist offiziell eingeweiht

Von: Ulrike Osman

Waren die Scheren zu stumpf? Das symbolische Band zu zerschneiden, kostete BRK-Kreisgeschäftsführer Alex Dorow, OBin Doris Baumgartl, Kita-Leiterin Monika Konnerth und BRK-Kreisgeschäftsführer Andreas Lehner (von links) einige Mühe – doch schließlich gelang es. © Osman

Landsberg - Lange wurde geplant und umgeplant. Dann verzögerte sich aufgrund von Corona und Lieferengpässen auch noch der Bau. Doch nun ist die Kita am Reischer Talweg fertig. Seit Januar werden hier Krippen- und Kindergartenkinder betreut, und offiziell eingeweiht ist die Einrichtung seit wenigen Tagen ebenfalls.

Weithin sichtbar leuchtet der langgestreckte Bau in Orange und einem dunklen Holzton über den Reischer Talweg. 80 Kinder sind hier in zwei Kindergarten- und drei Krippengruppen untergebracht, wobei das Gebäude auch noch Platz für eine vierte Krippengruppe bietet. Träger der Einrichtung ist der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Deren Vorsitzender Alex Dorow zeigte sich bei der Einweihungsfeier hochzufrieden: „Heute ist ein Tag der Freude.“



Weithin sichtbar leuchtet der langgestreckte Bau in Orange und einem dunklen Holzton über den Reischer Talweg. © Osman

Über das Ende einer „20 Jahren andauernden Übergangslösung“ ist auch BRK-Kreisgeschäftsführer Andreas Lehner erleichtert. Endlich konnte der BRK-Kindergarten Regenbogen aus dem Landsberger Norden in das neue Gebäude umziehen. Und die Krippengruppen, die interimsmäßig in der Schlossbergschule untergebracht waren, haben nun ebenfalls ihre endgültige Heimat gefunden.



Auch hinter den 20 Mitarbeiterinnen liegt eine anstrengende Zeit des Ankommens, Eingewöhnens und Zusammenwachsens. Doch alle hätten mitgezogen, bedankte sich Einrichtungsleiterin Monika Konnerth. „Inzwischen sind wir ein Team geworden.“



Auf die wechselvolle Planungs- und Baugeschichte der Einrichtung ging OBin Doris Baumgartl in ihrer Rede ein. Der Beschluss für den Bebauungsplan sei bereits im Mai 2018 gefallen, erinnerte die Rathauschefin. Ein gutes Jahr später – im Juli 2019 – wurden dann die ersten Planentwürfe im Stadtrat vorgestellt. Im Oktober beschloss das Gremium jedoch eine grundlegende Änderung – von Modul- hin zu Massivbauweise. Zwei Monate später war auch das nicht mehr aktuell. Holz- statt Massivbauweise sollte es nun werden, unter Beachtung ökologischer Standards.



Im Januar 2020 schließlich fiel der finale Beschluss – weder komplett Massiv, noch komplett Holz, sondern ein Hybridbau wurde festgesetzt. Und so steht das Gebäude heute da. Das Unter- und das Erdgeschoss sind in Massivbauweise entstanden, das Obergeschoss ist vollständig aus Holz.



Ebenso holprig wie die Planungsgeschichte verlief der Bau selbst. Die für September 2022 geplante Eröffnung verzögerte sich aufgrund fehlerhafter Ausführungen in der Bodenbeschichtung. Auch musste Ersatz für eine insolvent gegangene Baufirma gefunden werden, wodurch sich Folgearbeiten verzögerten.



Spielspaß im Freien

Mit dem Votum für eine erneuerbare Energieversorgung – Heizen mit Wärmepumpe und Erdsonde, Stromversorgung über eine PV-Anlage auf dem Dach – bewies der Stadtrat eine glückliche Hand. „Das war eine vorausschauende und zukunftsweisende Entscheidung“, bilanzierte Baumgartl.



Persönlich gefallen der OBin auch die großzügigen Außenanlagen, besonders die verschiedenen Möglichkeiten, aus den Kindergartenräumen im ersten Stock in den Garten zu gelangen. Verschiedene Rutschen und Klettermöglichkeiten führen in den Außenspielbereich hinab. Im zweiten Stock sind die Krippenkinder zu Hause. Drei Gruppen für jeweils zehn Kinder sind bereits in Betrieb, die vierte soll im Herbst folgen.



Stadtpfarrer Michael Zeitler und sein evangelischer Amtskollege Thomas Lichteneber hatten mit der Segnung der zahlreichen Spiel-, Ess-, Schlaf- und Wickelräume einiges zu tun. Den Gästen der Einweihungsfeier wurde die Zeit dennoch nicht lang - dafür sorgten Getränke, Häppchen und die Musik der Landsberger Tanzl­musikanten.