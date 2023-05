Kreisjugendring-Gala: „Ihr seid ein Wegweiser für die Jugend“

Von: Nathalie Schelle

Teilen

Happy Birthday, KJR! Das Team um Geschäftsführer Stefan Ehle (4.v.r.) und Vorsitzende Birgit Geier (5.v.l.) ließen am Ende der Jubiläumsgala zum 75, Geburtstag des Kreisjugendring Landsberg Konfetti regnen. © Schelle

Landsberg – Am 18. Mai 1948 hat sich der Kreisjugendring (KJR) Landsberg gegründet. Von einem kleinen Keller im Landratsamt aus hat sich der Kreisjugendring zu einem Zusammenschluss von mittlerweile rund 300 Jugendgruppen aus dem Landkreis entwickelt – eine Wandlung, die damals bestimmt noch keiner vorausgesehen hatte – damals‘, vor 75 Jahren.

Der KJR feierte sein Jubiläum fast auf den Gründungstag genau am 16. Mai in der Lechturnhalle mit einer festlichen Gala. Nach einem Cocktail-Empfang wurde der Jubiläumsabend mit „Africa“ von Toto, performt vom Kinderchor DoReMi unter der Leitung von Silvia Elvers, eingeläutet. Der Chor werde seit dessen Gründung im Juni 2013 vom KJR unterstützt, wie Elvers im Anschluss an den Auftritt erklärte.



Moderiert wurde der Abend von einem bekannten Gesicht – bekannt zumindest für diejenigen, die in den Kreisen des Poetry Slams unterwegs sind: Slammerin Lotta Emilia aus Pähl führte die Gäste durch den Abend und auch durch die Geschichte des KJR, vor allem in Hinblick auf die insgesamt 15 verschiedenen Vorsitzenden, die dem KJR im Laufe der Jahre ‚gedient‘ haben. Die aktuelle Vorsitzende Birgit Geier ist dabei die erste weibliche Vorsitzende und wurde im April 2018 gewählt. Neben ihrer Arbeit beim Kreisjugendring ist sie auch noch beim Bayerischen Jugendrotkreuz und in der Wasserwacht tätig.



Der vorherige Vorsitzende war der aktuelle zweite Bürgermeister der Stadt Landsberg Moritz Hartmann, der nicht zuletzt den Poetry Slam nach Landsberg gebracht hatte. „Ohne ihn wäre ich nicht hier“, erklärt Emilia kurz vor der Pause, zu der die Shinings Stars der Landsberger Starlights den Auftakt setzten.



Jugendzeltplatz

Die stellvertretende Landrätin Margit Horner-Spindler brachte mit ihrer Rede auch gleich noch ein „Geburtstagsgeschenk“ für den KJR: Mit der Baumaßnahme am Jugendzeltplatz am Windachspeicher werde im Spätsommer begonnen. Das hier etwas vorwärts gehe, sei enorm wichtig, da momentan das Jugendübernachtungshaus in Utting auch nicht genutzt werden könne, weil dort vorübergehend ukrainische Flüchtlinge untergebracht sind (der KREISBOTE berichtete), wie Geier zuvor erklärte. Auch wegen des Übernachtungshauses wolle Horner-Spindler mit dem KJR in Kontakt bleiben und „sehen, was man machen“ könne.



„Jugendarbeit braucht Platz“, erklärte Moritz Hartmann, als er als ehemaliger Vorsitzender für ein paar Worte auf die Bühne gerufen wurde. Es sei sehr wichtig, dass man „das mit dem Jugendübernachtungshaus“ wieder hinbekomme. Die Jugendarbeit dürfe nicht dauerhaft von der Flüchtlingshilfe eingeschränkt werden. „Jugendarbeit braucht Freiräume“, so Hartmann weiter.



Das neue Jugendzentrum, das an der Lechstraße in Landsberg errichtet wird, werde sicherlich ein „toller Ort“ sein, an dem die Jugendlichen in Zukunft ihre Zeit verbringen könnten. „Chillen hat einen hohen Stellenwert bei den Kindern und Jugendlichen“ erklärte Hartmann. Deshalb sei es wichtig, ausreichend Möglichkeiten auch dafür zu schaffen. Hartmanns abschließender Appell an die Jugend: „Werdet aktiv, denn ihr seid die Einzigen, die wissen, was ihr wirklich wollt.“