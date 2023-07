Energieautark

Kläranlage Landsberg: das „Biotop“ der Belebtschaumflocke

Von: Susanne Greiner

Vor der „Belebungsstraße“ mit „Belebtschaumflocken“ der Kläranlage unterhalten sich (von links) Vorstand Gerald Nübel, Noch-Betriebsleiter Werner Haan und Nachfolger Mario Baur. © Greiner

Landsberg - Wo Menschen leben, entsteht Abwasser. Wurde das früher ungeklärt in Seen und Flüsse geleitet, filtern heute Kläranlagen Schmutz oder auch Phosphor heraus. Die Landsberger Kläranlage gibt es seit den 60ern. Und knapp 40 Jahre hat Werner Haan hier gearbeitet: erst als Elektriker, jetzt als Betriebsleiter. Ende Juli geht er in den Ruhestand.

Dass Haan sein Beruf „Abwassermeister“ begeistert, ist schnell klar: Welche Vorrichtung was wo und wie macht, kann er so spannend wie einen Krimi erzählen. Und mit Begriffen wie „Belebtschaumflocke“ oder „Denitrifikation“ hantiert er mit Leichtigkeit. Der 63-Jährige, der in der Landsberger Anlage die Ausbildung zum Klärfacharbeiter gemacht hat – mit anschließendem Fernstudium für den Meistertitel – kennt jeden Zentimeter der Anlage wie die eigene Hemdtasche. „Anfang der 60er gab es Sandfang, Rechen- und Vorklärbecken, dazu noch der Faulbehälter. Damals war nur eine mechanische Reinigung möglich.“ Heute kommen dahinter noch die biologische und die chemische Reinigung. „Und eine vierte Reinigungsstufe wird sicher bald gefordert“, vermutet der Technische Vorstand der Stadtwerke Landsberg, Gerald Nübel. Denn bisher schwimmen immer noch Medikamente in dem Wasser, das von der Anlage wieder in den Lech geleitet wird. „Wir haben ja auch nicht die Aufgabe, Trinkwasser herzustellen“, betont Haan. Zu dem Thema werde noch geforscht, beispielsweise in Ulm und Weißenburg. „Eine Möglichkeit wäre wohl UV-Bestrahlung“, weiß Haan. Und wirkt fast ein bisschen traurig, dass er das nicht mehr als Betriebsleiter begleiten wird: „Die Technik fasziniert mich. Und man wächst mit der Herausfor­derung.“



Die Faszination begleitet auch seinen Nachfolger Mario Baur. Der 51-Jährige hat eigentlich Schreiner gelernt, dann war er Papiertechniker. Und erst danach kam die Umschulung zur Fachkraft für Abwassertechnik mit anschließendem Meister – natürlich in Landsberg, natürlich bei Haan. Früher arbeitete er bei der Kläranlage in Kaufering, bevor ihn die Münchener für eineinhalb Jahre abspenstig machen konnten. „Aber ich habe den Kontakt nie verloren“, erzählt Haan, der Baur im April wieder nach Landsberg geholt hat.



Energieautark

Von der rein mechanischen Kläranlage der 60er steht heute noch einiges: der Sandfang, in dem sich der Sand aus dem Abwasser absetzten kann; das Vorklärbecken, in dem ein Rechen Papier und ähnlich Grobes aus dem Abwasser fischt – und das täglich entfernt werden muss, weil das sonst anfängt zu faulen. Oder auch einer der heutigen zwei Faultürme, in denen die aufgewärmten und entwässerten Klärschlammreste – die Entwässerung macht aus 36.000 Kubikmetern pro Jahr 3.000 – bei angenehmen 35 bis 40 Grad faulen. Das dabei entstehende Klärgas sorgt seit 1983 für Strom und Wärme im Landsberger Werk: „Wir sind autark und erzeugen 160 Prozent dessen, was wir benötigen“, sagt Haan. Der Rest werde eingespeist.



Am 6. Dezember 1983 startete Landsberg mit der neuen mechanisch-biologischen Anlage, ausgerichtet auf 78.000 Einwohner. Mittels Mikroorganismen werden organische Belastungsstoffe aus dem Abwasser in Belebungsstraßen herausgefiltert. Wobei diese ‚Straßen‘ sozusagen ein Fließgewässer imitieren und regelmäßig Sauerstoff ins Wasser hebeln, ohne den die Mikroorganismen in Nullkommanichts absterben würden. Von da aus geht es ins Nachklärbecken – die runden ,Wahrzeichen‘ jeder Kläranlage – und dann, nach einer letzten Messung der Werte, ab in den Lech: rund 8.000 m3 täglich, bei Starkregen auch gerne mal das Vierfache. „Aber wir könnten bis zu 40.000 m3 täglich klären“, weiß Haan.



Chemische Reinigung

Auch das Problem der Phosphorbelastung im Abwasser geht man in Landsberg seit 1993 mittels chemischer Fällung in der Phosphorelimination an; 2003 kamen auch noch die Nitrifikation – die Umsetzung von Ammoniak zu Nitrat – und die Denitrifikation – der Nitratabbau zu Stickstoff – des Abwassers dazu.



Das Problem: Alles, was aus dem Wasser herausgefiltert oder gefällt wird, bleibt im Restklärschlamm. Und der ist damit unter anderem hochgradig phosphorhaltig. Bis ins Jahr 2000 brachten Landwirte den begehrten Phosphor noch mittels Düngung zurück in die Ackerböden. Zwar dürften sie den Klärschlamm weiterhin als Dünger verwenden, sagt Haan, „aber die Auflagen sind so hoch, dass das niemand mehr macht.“



Was zum Problem für die Stadtwerke wird: Die Klärschlammentsorgung als Abfall ist zwar inzwischen wieder günstiger, aber dennoch teuer, erläutert Haan. Und um das für die Böden notwendige Phosphor herauszufiltern, bräuchte es eine Monoklärschlammverbrennungsanlage, die es in Landsberg nicht gibt. Deshalb wurde der Schlamm bis Ende 2022 quer durch Deutschland nach Leuna zur Restabfallentsorgung transportiert. „Da liegt er jetzt und wartet auf die Phosphorrückgewinnung“, sagt Haan. Denn in Leuna soll solch eine Anlage gebaut werden. Seit diesem Jahr liefern die Stadtwerke aber an einen Dienstleister, der den Schlamm dorthin verteilt, wo die Verbrennung möglich ist.



„Aktuell versorgt die Landsberger Kläranlage rund 40.000 Einwohner und einige Industriebetriebe“, informiert Haan. Probleme erinnert er während seiner Zeit nur wenige: einmal, als bei einem Unfall rund 500 Liter Heizöl in die Kanalisation kamen. Oder auch zwei längere Stromausfälle.



Seien sie 1985 noch drei Mitarbeiter gewesen, sind es jetzt acht, „Mädchenanteil gleich Null“, sagt Haan und lacht. Das mag auch am nicht gerade milden Geruch liegen, der über das Kläranlagengebiets wabert, an heißen Tagen gerne auch etwas penetranter. Und wie geht man damit knapp 40 Jahre lang um? Haan schmunzelt – fast schon ein wenig melancholisch. „Man gewöhnt sich an alles.“ Auch wenn der Geruch schon recht fies werden könne, wenn zum Beispiel Reste aus Fettabscheidern dazukämen.



Im Ruhestand bleibt der ab August ehemalige Betriebsleiter Haan mobil: „Meine Frau hat eine lange To-Do-Liste für mich.“ Und der radelnde Schwager warte schon auf die Gesellschaft vom radelnden Haan. Seine Frau und er wollen aber auch reisen: im Wohnmobil, das Haan als „sechs Meter langen Kastenwagen“ beschreibt. Gestartet wird gleich am zweiten Ruhestandstag: mit einer fünfwöchigen Reise in die Bretagne.