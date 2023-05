Klangschnipsel-Jäger beim Klangspaziergang in Dießen

Von: Dieter Roettig

Teilen

„Ricefall“ in der Kunstanstalt: Das wohl originellste Spektakel mit Reiskörnern im Rahmen des Dießener Klangspaziergangs machte den Auftakt. © Roettig

Dießen – So sind experimentierfreudige Dießener Kulturfreunde noch nie bezeichnet worden: Als „Lausch-Läufer-Klangschnipsel-Jäger“ absolvierten sie einen Parcours zu vier klingenden Event-Locations.

Die als „Dießener Klangspaziergang“ propagierte Veranstaltung des Heimatvereins am Samstag führte zur Freien Kunstanstalt in der Johannisstraße, zum Taubenturm beim Marienmünster, in den Park der Seniorenresidenz Augustinum und in das „Haus Ruth“ in der Anton-Zech-Straße, Atelier des bekannten Landschaftsmalers Rudolph Schoeller (1905-1986).



Dessen Enkelin Annette Rießner, Akkordeon-Virtuosin und Musik-Referentin des Heimatvereins, hatte die Idee des über einen Nachmittag verteilten Flanierens zu diversen Spiel- und Klangsituationen, bei denen auch teilweises Mitmachen gefragt war.



Finanziell unterstützt wurde das Projekt vom Musikfonds für Kultur und Medien der Bundesregierung sowie der Sparkassen-Stiftung.



Es war nach „Sitting in Rooms“ die zweite Zusammenarbeit mit dem Freiburger „un-sound“-Verein in Dießen. Rießner: „Ich war überrascht von den vielen Teilnehmern, die sich fast ausnahmslos positiv geäußert haben. Nur eine ältere Dame fragte nach dem Start in der Kunstanstalt, wann endlich die Musik losgeht. Sie hat das Konzept wohl nicht verstanden.“



Denn den Auftakt machte ein äußerst sanftes 17-Minuten dauerndes Spektakel mit fallenden Reiskörnern, das von rund zwei Dutzend Spontan-Mitwirkenden aufgeführt wurde, darunter Schacky-Park-Vorsitzende Christine Reichert, Installationskünstler Andreas Kloker und natürlich Annette Rießner.



Reis-Performance

Der US-Komponist Michael Pisaro hat „Ricefall“ komponiert, wobei Reiskörner wie ein sanfter Regen aus den Händen der Performer auf eine Vielzahl von Objekten und Oberflächen aus Metall, Holz, Fliesen, Blätter von Bäumen, Luftpolsterfolie oder in einen aufgespannten Regenschirm fallen. Die bisweilen ruhige aber auch mit aufkommendem Sturm dramatische Reis-Performance sorgte für Mucksmäuschenstille in der Kunstanstalt.



Highlights der 13 Installationen auf den weiteren Stationen waren unter anderem im Taubenturm die Klangskulptur „Trayenko“ mit nervig-tropfendem Wasser und Nue Ammanns Holzinstallation „OhTon“ oder im Augustinum-Park die Schallereignisse mit „Synthetischen Insekten.“