Klarer Sieg der Parkplatzgegner in Dießen

Das wäre Ihr Preis gewesen … der Behelfsparkplatz an der Rotter Straße in Dießen wird nach dem Ergebnis des Bürger- und Ratsbegehrens nicht ausgebaut. Die Planungen der Neugestaltung wie auf dieser Illustration werden nach dem eindeutigen Votum gestoppt.

Nein zum Ausbau Rotter Parklplatz

Von Dieter Roettig schließen

Dießen – Das Ergebnis überrascht nach diesem „Wahlkampf-Finale“ nicht: Beim Bürgerbegehren zum von der Marktgemeinde beschlossenen Ausbau des Behelfsparkplatzes an der Rotter Straße haben sich 70,56 Prozent bzw. 2.313 der Stimmberechtigen dagegen entschieden. Das entgegen gesetzte Ratsbegehren für den Ausbau bekam gerade mal 30,59 Prozent bzw. 1.019 Stimmen. Sogar die Stichfrage fiel mit 70,03 Prozent bzw. 2.372 Stimmen zugunsten der Ausbaugegner aus. Damit hat sich die „Bürgerinitiative gegen Flächenversiegelung“ eindeutig durchgesetzt. Von den 8.584 Wahlberechtigten in Dießen und den Ortsteilen haben immerhin 3.441 ihre Kreuzerl gemacht, was trotz Ferien einer Wahlbeteiligung von 40,09 Prozent entspricht. Damit war das notwendige Quorum erreicht.

Bürgermeisterin Sandra Perzul zeigte sich natürlich enttäuscht vom Ergebnis, akzeptierte aber diese demokratische Form der Bürgerbeteiligung: „Ich finde es schade, dass jetzt die jahrelange klimafitte und naturnahe Planung umsonst war.“ Laut Gesetzeslage ist die Marktgemeinde ein Jahr lang an das „Nein zum Ausbau“ gebunden. Solveig Grundler, mit ihrer Klimalobby Mitinitiatorin des Bürgerentscheids, hoffte bei ihrer Stippvisite im Auszählungsraum des Rathauses, „dass sich die Gemeinde an das eindeutige Votum der Bürger hält und den Ausbau einstellt.“ Das Ergebnis habe die Bürgerinitiative mit ihren Mitstreitern Bund Naturschutz Dießen, Heimatverein, Klimalobby, Jugendbeirat, Mittwochsdisko sowie dem Alpenverein-Sektion Ammersee zusammengeschweißt: „Uns wird es auch weiterhin wachen Auges geben. Der Gemeinderat muss akzeptieren, dass man den Klimawandel ernst nehmen muss.“



Wie berichtet, hatte sich der Marktgemeinderat mit Ausnahme der Grünen nach jahrelanger Planung darauf geeinigt, das bisher als Ausweichparkplatz an der Rotter Straße genutzte Gelände auszubauen, die problematische Entwässerung zu optimieren und eine Querungsinsel zur Mädchenrealschule einzurichten.



Entgegen den ersten Behauptungen der Bürgerinitiative, hier werde eine „Wiese zubetoniert“, sahen die Pläne gerade mal 34 Prozent Flächenversiegelung vor. Trotzdem schafften es die Parkplatz-Gegner mit moralisierendem Zeigefinger, die notwendigen Unterschriften für ein Bürgerbegehren zu sammeln. Ihr zweites Argument der „unnötigen Kosten in Höhe von mindestens 760.000 Euro“ fand ebenfalls offene Ohren bei vielen Bürgern.



Geholfen hat wohl auch das Rathaus-Bashing im Endspurt des Wahlkampfs. Den nicht funktionierenden QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung lastete man zu Unrecht der Verwaltung an, ebenso eine vom Grafiker des Flyers unglücklich benutzte Beispiel-Illustration der künftigen Bepflanzung des Parkplatzes. Eine Steilvorlage für die Klimalobby Dießen, Mitinitiatorin der Bürgerinitiative: „Hoffentlich lediglich ein erneuter Fauxpas aus dem Rathaus … Doch es zeigt, wie wenig Naturverständnis im Rathaus herrscht und wie halbherzig man sich damit auseinandersetzt“.



Im Gegensatz zum provokativen Wahlkampf der Parkplatz-Gegner argumentierte die Marktgemeinde Dießen wohl zu brav für den Ausbau. In den Bürgerversammlungen, bei einer Sonderveranstaltung, auf Info-Ständen sowie im Flyer wurden zwar die für einen Ausbau sprechenden Fakten ausführlich erläutert, was aber die Unentschlossenen nicht auf die Seite der Gemeinde schlug. Zumal der informative Flyer viel zu spät gedruckt und dann von der Post nur unvollständig verteilt wurde.