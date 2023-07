Klassische Schönheiten auf Tour durch den Landkreis Landsberg

Von: Ulrike Osman

Autos aus den 1960er, 70er und 80er Jahren dürfen bei der ClassicCar Rallye der VR-Bank Landsberg Ammersee mitfahren. Gewonnen hat dieses Jahr ein ganz Kleiner - mit 94 PS unter der Haube. © VR-Bank LL-Ammersee

Landkreis – 180 Kilometer quer durch den Landkreis, 19 Stationen mit unterschiedlichsten Aufgaben – einfach ist es nicht, die von der VR-Bank Landsberg-Ammersee veranstaltete ClassicCar-Rallye zu gewinnen. Vielleicht gerade deshalb ist sie so beliebt, dass in diesem Jahr selbst die Warteliste lange vor dem Startschuss geschlossen war.

53 Teilnehmer hatten einen Startplatz ergattert und fanden sich am Samstagmorgen mit ihren Autos aus den 1960er, 70er und 80er Jahren auf dem Fuggerplatz in Kaufering ein. Für etwa die Hälfte von ihnen war es nicht das erste Mal, dass sie sich an der VR-ClassicCar-Rallye beteiligten, einige sind mittlerweile sogar eingefleischte Stammfahrer.



Aus Kaufering führte die Strecke nach Scheuring und weiter über Windach und Lengenfeld nach Pflugdorf-Stadl, wo die VR-Bank kürzlich eine neue Geschäftsstelle eröffnet hat. Hier durften die Fahrer eine wohlverdiente Mittagspause genießen, denn bis hier hin hatten sie schon einige knifflige Aufgaben mehr oder weniger gut gelöst.



Bei den Prüfungen legen die Organisatoren stets Wert auf eine Mischung aus Fahrgeschicklichkeit, technischem Wissen, handwerklichem Geschick und Beobachtungsgabe. In diesem Jahr mussten zum Beispiel Autoteile identifiziert, Reifen innerhalb von zwei Minuten auf zwei Bar aufgepumpt, Schrauben in eine Schraubenplatte gedreht und die Luftlinien-Entfernung von Dießen zum Kloster Andechs geschätzt werden.



Exakt 3,5 Meter vorwärts fahren oder rückwärts durch einen Slalom-Parcours aus Strohballen kurven – diese Aufgaben holten aus einigen Teilnehmern Höchstleistungen heraus, die selbst die Helfer überraschten. Da wurden die 3,5 Meter auf fünf Millimeter exakt getroffen und der 100-Meter-Parcours in 14 Sekunden fehlerfrei durchfahren.



Am Nachmittag führte die Tour weiter nach Raisting, Finning und Penzing, um schließlich im Zieleinlauf am Flößerplatz in Landsberg zu enden. Bei der Wahl der Strecke geht es nie über Schnellstraßen. Versteckte Landstraßen mit schönen Ausblicken sollen den Teilnehmern Seiten des Landkreises zeigen, die sie vielleicht noch nicht kannten.



Besondere Aufmerksamkeit ist gefragt, wenn im Roadbook der Hinweis „Augen auf“ erscheint. Dann gilt es, die Umgebung nach möglichen Besonderheiten abzusuchen und sich diese einzuprägen, um später Fotos richtig zuordnen zu können.



Den Sieg trug in diesem Jahr das Team HeLu davon, bestehend aus Herbert Lutzenberger und seinem Sohn. Der Langerringer war zum dritten Mal bei der Rallye dabei und fuhr einen Fiat 500 Abarth mit 94 PS, der früher einem Rennfahrer gehörte. Bei einer gemeinsamen Feier ließen die Teilnehmer in bester Stimmung den Tag ausklingen.



Der Termin für die nächste VR-ClassicCar-Rallye steht bereits: Am 6. Juli 2024 findet die siebte Auflage der beliebten Veranstaltung statt. Da sie von den Mitarbeitern der VR-Bank ehrenamtlich organisiert und betreut wird und ihren familiären Charakter behalten soll, wird die Teilnehmerzahl auch künftig auf etwa 50 limitiert. Stammfahrer erhalten als erste die Möglichkeit, sich anzumelden, bevor die Listen für alle geöffnet werden.