Vor einzigartiger Kulisse: Auch SingerSongwriter Jakob Mühleisen spielte beim Summermarkt im Uttinger Summerpark. © Roettig

Utting – „Was brauchen wir das PULS-Open Air oder Tollwood? Wir haben hier das geilste Festival-Gelände direkt am See, wo man zwischendurch auch mal reinspringen kann.“ So schwärmte eine Clique junger Männer, die letztes Wochenende nach abgesagtem PULS den „Summermarkt“ besuchten. Eines der vielen Komplimente, die Organisator Miene Gruber nach dem dreitägigen Markt im Summerpark zu hören bekam.

Er hatte auf Betreiben von Bürgermeister Florian Hoffmann das Spektakel mit Kultur, Kunsthandwerk und Kulinarik nach der Coronapause und dem Tod der Marktgründerin Christiane Graf wieder aufleben lassen. Gruber selbst konnte bei seinem „Belohnungsbier“ nach dem Finale am Sonntagabend den Erfolg kaum fassen: „Ich schwebe immer noch.“ Über 5.000 Besucher seien an den drei heißen Tagen gekommen. „Klein-Tollwood“ nannten viele das Allerlei aus Marktständen, Streetfood, Bar, Zeltdächern und der idyllischen, zum See hin offenen Bühne.



Miene Gruber, der 52-jährige Musiker aus Utting und Wirt des Kultkiosks „Bayrische Brandung“ am Herrschinger Ostufer, konnte bei der Organisation auf ein Netzwerk und seine Erfahrungen zurückgreifen. Beim letzten Graf-Markt war er bereits für Gastronomie und Kultur zuständig, beim Tollwood mischte er bei der legendären „Almrausch“-Bar mit und als Musiker ist er mit seiner Band „Gruba“ mehrmals auf dem Sommermarkt aufgetreten, wie der Summermarkt damals noch hieß. Den Besuchern der Neuauflage gefiel die Mixtur der über 40 Stände mit Schmuck, Textilien, Keramik und Kunstobjekten. Für Gruber war es wichtig, dass die Artikel möglichst nachhaltig produziert bzw. fair gehandelt wurden. Scheinbar klingelten auch die Kassen der meisten Aussteller: Viele haben sich bereits für den „Summermarkt 2023“ angemeldet.



Beifall bekamen auch die Künstler wie Sänger und Songwriter Jakob Mühleisen, der „Barde vom Ammersee“ auf den Spuren von Ed Sheeran. Er verzauberte mit authentischem Auftreten, Stimme und Gitarrenspiel. Einer seiner ersten Auftritte noch als Gymnasiast war beim Snowdance-Filmfestival. Inzwischen ist Jakob Profi und auf dem Weg in die Hitparaden. Beim Band-Contest zum Auftakt von Uttings 900-Jahr-Festivitäten sitzt er in der Fachjury.



Das Finale des Musikprogramms bestritt Manuel da Coll, Schlagzeuger von La Brass Banda, diesmal als DJ mit Reggae-Remixes. Das ließ sich auch Bürgermeister Hoffmann nicht entgehen, der vom Erfolg des Summermarktes angetan war: „Nächstes Jahr gibt es eine garantiert noch buntere und größere Neuauflage. Dafür haben wir Miene Gruber bereits verpflichtet.“ Hoffmann machte bis dahin auch Hoffnung auf eine feste WC-Anlage im Summerpark statt Toiletten-Wagen und Dixi-Häuschen. Bei der nächsten Gemeinderatssitzung werde das Thema behandelt.