Zoff mit dem Planer

Klettern und Boule-Spielen im Uttinger Summerpark

Von: Dieter Roettig

In Sekundenschnelle hatten die Kids den neuen Mehrgenerationen-Spielplatz in Beschlag genommen. Besonders gut an kam der Kletter-, Rutsch- und Aussichtsturm. © Roettig

Utting – Was so lange währt, muss nicht nur gut, sondern bestens werden. Dickes Lob von Kids und Eltern hörte man bei der Eröffnung des Mehrgenerationen-Spielplatzes im Uttinger Summerpark. Auf dem 1.300 Quadratmeter großen Dreieck zwischen Seestraße und Michl-Sirch-Weg hat die Gemeinde einen Erlebnispark für Klein und Groß gebaut, der schon jetzt als der wohl Schönste in der Fünfseen-Region gilt.

Kein „Spielplatz aus dem Katalog“, sondern ein individuell gestaltetes und behutsam dem idyllischen Gelände am See angepasstes Ensemble zum Klettern, Rutschen, Schaukeln, Spielen und Rumtoben ist hier entstanden. Dazu eine Boccia-/Boulebahn mit Sitzgruppen für Erwachsene, wichtig für das förderungswürdige Prädikat „Mehrgenerationen-Spielplatz“.



Wie Uttings Bürgermeister Florian Hoffmann in seiner Eröffnungsrede ausführte, hat von den Gesamtkosten in Höhe von 380.000 Euro das EU-LEADER-Programm der Bayerischen Staatsregierung zur Stärkung ländlicher Gebiete 75.000 Euro beigesteuert. Dafür dankte er unter den Gästen dem Weiler Bürgermeister Christian Bolz, Vorsitzender der Lokalen Arbeitsgruppe Ammersee. Er war zusammen mit LEADER-Koordinatorin Veronika Hämmerle und Manager Detlef Däke in den Summerpark gekommen.



Einen Zuschuss von 74.000 Euro steuerte der „Erholungsgebieteverein Augsburg“ (EVA) bei, vertreten durch Elisabeth Burkhard. Thomas Eichinger nahm nicht nur als Landrat und stellvertretender EVA-Vorsitzender an der Eröffnungsfeier teil, sondern auch als Vater und Bürger von Utting, „einer der schönsten Gemeinden rund um den Ammersee“, wie er betonte.



Einem Uttinger Bürger, der anonym bleiben will, dankte Bürgermeister Hoffmann besonders. Nachdem der Spielplatzbau wegen durch Diesel kontaminiertem Erdreich ausgebremst wurde, übernahm dieser selbstlos die Kosten von 40.000 Euro für Aushub und Erdaustausch.



Zoff mit dem Planer



Als weiterer Bremsklotz hatte sich laut Hoffmann der ursprüngliche Planer erwiesen. Er hatte nach einem Zerwürfnis mit der Gemeinde das Handtuch geworfen. Mit der Landschaftsarchitektin und Spielplatzplanerin Dipl.-Ing. Monika Treiber aus Herrsching habe man gottlob eine Nachfolgerin gewonnen, deren individuelle Vorschläge auf uneingeschränkte Zustimmung des Gemeinderats stießen. Monika Treiber betonte in ihrem Grußwort, das neue Gelände sei vor allem auch ein „Inklusiver Spielplatz“, den Kinder aller Fähigkeiten mit einer umfangreichen Palette an körperlichen, sensorischen und sozialen Erfahrungen problemlos benutzen können.



Wie Bürgermeister Hoffmann ausführte, haben sich schon seit 30 Jahren Gemeinderäte diverser Legislaturperioden mit einem Spielplatzbau im Summerpark beschäftigt, allerdings ohne die erforderlichen Mehrheiten. Die Alternative eines Wasserspielplatzes im „Tal des Lebens“ war an der Altlastenproblematik gescheitert, wie beinahe auch der Platz im Summerpark.



Ungeduldig hatten mehr als hundert Kinder den offiziellen Teil der Eröffnung verfolgt. Kaum war das symbolische rote Band durchschnitten, stürmten sie mit Geschrei auf das Gelände und eroberten die Spielgeräte. Favorit war im Zentrum ein an den Uttinger Strandbad-Sprungturm angelehnter kombinierter Kletter-, Rutsch- und Aussichtsturm. Belagert war auch die 25 Meter lange Seilrutsche, bekannt als „Tarzan-Bahn“. Auf ihr kann man sich wie der Dschungelheld von einem Ende zum anderen schwingen.