Klimaagentur auf Wohnungssuche

Von: Susanne Greiner

Teilen

Beraten, wie erneuerbare Energien von Firmen und Privathaushalten am sinnvollsten und besten genutzt werden können, ist die erste Aufgabe, die sich die neue Klimaagentur der Landkreise Fürstenfeldbruck, Starnberg und Landsberg vornimmt. © Julian Stratenschulte/dpa

Landkreis – Beim G7-Gipfel ist es ein Klimaclub geworden, die Landkreise Landsberg, Starnberg und Fürstenfeldbruck gründen ihre Klimaagentur. Im Kreistag vergangene Woche stimmte ein Großteil der Räte der Gründung mit entsprechender Satzung zu. Diese war zuvor wegen der zuerst geforderten Verschwiegenheitsklausel für den Aufsichtsrat noch umstritten (der KREISBOTE berichtete).

Diese Klausel war – neben anderen Unschärfen wie einer fehlenden Definition der Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder – bei den Kreistagsgrünen schon im Kreisausschuss vorletzter Woche auf Missfallen gestoßen. Immerhin betreffe ein Teil der Arbeit in der Klimaagentur auch die politische Tätigkeit – und so dürfe man nicht einmal in der Fraktion über die Themen sprechen, sagte Dr. Peter Friedl. Landrat Thomas Eichinger (CSU) entgegnete, dass diese Klausel auch im selbstständigen Kommunalunternehmen Klinikum existiere. Unter anderem, damit nicht wettbewerbsverzerrende Informationen nach außen drängen. Grünen-Fraktionsmitglied Monika Groner sah die Problematik der Verschwiegenheitsklausel allerdings auch beim Klinikum-Aufsichtsrat. Dementsprechend hatten die Grünen zum Kreistag einen Antrag auf Satzungsänderung eingereicht.



OBin Doris Baumgartl, Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke und erfahren in der Verschwiegenheits-Problematik in Bezug auf den überraschenden Abbruch des Inselbad-Sprungturms (der KREISBOTE berichtete), sagte im Kreisausschuss, dass bei den Stadtwerken inzwischen nach jeder Sitzung abgestimmt werde, welche Themen unter die Klausel fielen und welche nicht. Diese ‚flexible‘ Lösung wurde schließlich auch in die überarbeitete Satzung zur Klimaagentur aufgenommen, die jetzt im Kreistag vorlag. Ebenso aufgenommen wurde unter anderem eine halbjährliche Berichtspflicht der Geschäftsführung gegenüber Gesellschafterversammlung (die drei Landräte) und Aufsichtsrat (Landräte und pro Landkreis vier Kreisräte).



Die Klimaagentur sei als gemeinsamer Dienstleister, nicht als Outsourcing von Landkreisaufgaben zu verstehen, konkretisierte Landrat Eichinger. „Man muss das Rad in den einzelnen Landkreisen ja nicht zig Mal neu erfinden.“ Kritik an der Agentur kam wie bereits früher von Bayernparteimitglied Tobias Linke. Er sehe darin eine „Doppelstruktur“, die lediglich Geld koste. Zudem seien die Aufgaben der Agentur nicht konkret definiert. Sie werde zum Konkurrent zu privaten Anbietern von Klimaschutzmaßnahmen, beispielsweise im Handwerk.



Markus Wasserle (SPD) lobte die Klimaagentur. Man brauche in der Angebotsvielfalt der privaten Akteure einen „neutralen Ratgeber“. Fraktionskollege Felix Bredschneijder fragte nach der Abgrenzung zwischen der Landsberger Energieagentur LENA samt kommerzieller LENA Service GmbH und der Landkreise-Agentur. LENA sei ein Verein, der nicht ausreichend Mittel und auch nicht die Reichweite der Landkreise-Agentur habe, urteilte Martin Sambale vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu eza!, das die Gründung der Klimaagentur begleitet. Die GmbH sei rein wirtschaftlich orientiert, die Landkreise-Agentur hingegen „mehr im Zwischenbereich“ tätig.



Man wolle nicht Klimaanpassungsmaßnahmen wie beispielsweise den Hochwasserschhutz vorantreiben, sagte auch Eichinger. Das laufe bereits innerhalb der Kommunen. Zudem habe LENA den Landkreis zur Gründung der übergeordneten Agentur aufgefordert. Die Landkreise-Agentur werde nicht in den Angebotsbereich der Privaten eingreifen. „Aber es wird immer wieder Abgrenzungsprobleme geben.“ Das Aufsichtsratsgremium ist für Eichinger hingegen „Quatsch. Es geht hier nicht um Millionen, die verschoben werden.“



Die Aufsichtsratsposten wurden gemäß der Stärke der Fraktion im Kreistag verteilt: zwei für die CSU, einer für die Grünen, der vierte wurde gelost – und entfiel auch auf die Grünen, die den Sitz an die Freien Wähler abgaben. Die Aufsichtsräte sind: für die CSU Ralf Filser und Benedikt Hager (Vertreter: Tobias Wohlfahrt und Kathrin Grabmaier; für die Grünen Peter Satzger (Vertr. Holger Kramer); für die Freien Wähler Günter Först (Vertr. Markus Wasserle (SPD)).



Der Beschluss zur Gründung der Klimaagentur und zur Einstellung der erforderlichen Mittel in den Haushalt (pro Jahr rund 110.000 Euro, einmalig das Gesellschaftskapital von rund 16.600 Euro) fiel gegen drei Stimmen. Was noch fehlt: eine geeignete Immobilie für die Agentur, möglichst am Schnittpunkt der Landkreise, möglichst gut per ÖPNV erreichbar.