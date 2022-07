Klinikum Landsberg zwischen Pandemie und Preisexplosion

Von: Ulrike Osman

Auch das Klinikum Landsberg hat unter den hohen Energiekosten zu leiden. Ende des Jahres wird ein Preisanstieg von bisher 300.000 Euro pro Jahr auf über zwei Millionen erwartet. © Klinger

Landsberg – Ohne Corona wäre 2021 für das Klinikum ein gutes Jahr gewesen. Aufgrund der Mehrausgaben durch die Pandemie schließt die Bilanz jedoch mit einem Defizit von 649.000 Euro, wie Klinikumsvorstand Marco Woedl und Landrat Thomas Eichinger im Rahmen eines Pressetermins mitteilten. Noch massiver werden sich die explodierenden Energiekosten auswirken. Sorge bereitet auch der Fachkräftemangel. Für die Zukunft sieht sich das Haus mit den anstehenden Erweiterungsmaßnahmen dennoch gut gerüstet.

Im vergangenen Jahr stand das Klinikum als Corona-Schwerpunktversorger im Feuer der Pandemie. Bettenkapazitäten mussten freigehalten und phasenweise bis zu 50 Corona-Patienten gleichzeitig versorgt werden, während andererseits mehr Mitarbeiter als sonst krankheitsbedingt ausfielen oder in Quarantäne saßen. „Das Personal hat in dieser Zeit Übermenschliches geleistet“, betonte Woedl.



Die steigenden Energiekosten treffen das Klinikum im kommenden Jahr mit voller Wucht. „Ab dem 1. Januar schaut es düster aus“, so Woedl. Das Haus wird über ein Blockheizkraftwerk mit Gas beheizt, der aktuelle – besonders günstige – Versorgungsvertrag läuft Ende des Jahres aus. Woedl und Eichinger rechnen mit einem Anstieg der Heizkosten von 300.000 auf 2,1 Millionen Euro im Jahr. „Das ist ein Desaster, vor dem das Gesundheitsministerium noch die Augen verschließt“, befand Woedl mit Blick auf erhoffte staatliche Hilfen. Landrat Eichinger rechnet realistischerweise nicht mit einem Vollkostenersatz für Krankenhäuser. Im übrigen seien im Landkreis noch 20 weitere Liegenschaften von der Kostenexplosion betroffen, da sie den gleichen Gasversorger haben wie das Klinikum.



Ein weiteres Problem ist der Fachkräftemangel. Mitarbeiter fehlen im Haus nach den Worten Woedls „hinten und vorne“. Das betrifft nicht nur den Bereich Pflege. Auch Finanzbuchhalter, IT-Experten und Reinigungskräfte sind mittlerweile so schwer zu bekommen, dass ein hauptamtlicher Recruiter mit einer Einstellungsoffensive Abhilfe schaffen soll. Immerhin: Im Kampf um den medizinischen Nachwuchs sieht sich das Haus in einer guten Position. „Die geplante Erweiterung zum Gesundheitscampus zieht Ärzte an“, so der Vorstand.



Ein Funktionsneubau wird die Bettenzahl von derzeit 218 auf 240 steigern. Die Notaufnahme wird geräumiger, die Intensivstation auf die doppelte Kapazität mit dann 22 Betten vergrößert. Durch räumliche Verlegung – Notaufnahme, Herzkatheterlabore, CT, OP-Trakt und Intensivstation rücken räumlich zusammen – werden Abläufe optimiert. Ein eigenes Mutter-Kind-Zentrum trägt einer erfreulichen Steigerung im Bereich der Geburten auf jetzt 1.350 im Jahr Rechnung.



Dort, wo im Moment noch Pflegeschule und Verwaltungsgebäude stehen, ist ein Facharztzentrum inklusive Apotheke, Sanitätshaus und Physiotherapiepraxis geplant. Bereits jetzt zeichne sich unter den niedergelassenen Ärzten ein „gigantisches Interesse“ an den Räumlichkeiten ab, so Woedl. „15 Praxen haben bereits Interesse signalisiert.“ Problematisch könnte die geplante Höhe des Gebäudes mit drei Stockwerken werden – unter Umständen werde die oberste Etage zurückgesetzt, damit die benachbarte Wohnbebauung nicht zu sehr verschattet wird.



Außerdem geplant sind eine neue Pflegeschule mit 96 Ausbildungsplätzen, Mitarbeiterwohnungen, ein Pflegeheim und ein Parkhaus mit 800 Stellplätzen. Das Pflegeheim soll von einem privaten Unternehmen gebaut und betrieben werden. Ein Wohngruppenkonzept sieht pro zehn Plätzen einen Kurzzeitpflegeplatz vor. Gerade für Letztere ist der Bedarf höher als das Angebot, was das Klinikum zu spüren bekommt, wenn Patienten aufgrund von fehlender Anschlusspflege nicht entlassen werden können.



An Investitionskosten stehen derzeit 70 Millionen Euro für den Funktionsneubau im Raum, der nach Einschätzung Eichingers zu über 50 Prozent vom Freistaat bezuschusst werden wird. Nicht gefördert werden Ausgaben für den Neubau von Verwaltungsräumen. „Da wird man über jeden Raum sprechen müssen“, so der Landrat.



Insgesamt verschlingt das Bauprojekt nach heutigem Stand gut 200 Millionen Euro, verteilt auf den Landkreis, das Klinikum, den Freistaat und private Unternehmen. An einem energetischen Gesamtkonzept für den Gesundheitscampus wird bereits gearbeitet. Im Gespräch sind neben Photovoltaik auch Komponenten wie kleine Windkraftanlagen und Geothermie.