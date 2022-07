Kloker und Wagner in der Zedergalerie: Die Suche nach der Lebens-Zeit

Von: Susanne Greiner

Axel Wagner (links) und Andreas Kloker bei Klokers ‚Plastik-Herz‘. Die beiden Künstler vom Ammersee zeigen mit „Zeit ist.“ in der Zedergalerie Installationen und mehr. © ks

Landsberg – Dein Zwilling auf der Zugspitze altert schneller als du. Physikalisch messbar. Zeit ist relativ. Und das nicht nur in Bezug auf den Aufenthaltsort, auch in der Erfahrung. Sie rast, rinnt, wird zäh, steht still. Unsere ‚Lebens-Zeit‘ entsteht als Abfolge von Momenten. Hält man die fest, sind sie vorüber: Der Moment hat keine Größe. Er ist ‚zeit-los‘. Wenn die Bestandteile unserer Zeit zeitlos sind, was sagt das über die Zeit? Ihre Antwort zeigen die beiden Künstler Andreas Kloker und Axel Wagner in der Ausstellung in der Zedergalerie: „Zeit ist.“

Den Besuchern am Vernissageabend offenbart sich eine ungewohnte Zedergalerie: hauptsächlich Installationen. Der riesige Karton, den Wagner wie Sisyphos auf dem Rücken nach oben schleppt, der Motor, der das Wasser im Kinderplanschbecken kreiseln lässt, die Matte, die er auslegt, lassen auf eine Kunstaktion schließen. „Die Performance ist für beide die Möglichkeit, den Moment zu teilen“, sagt Stadtmuseumsleiterin Sonia Fischer in ihrer Einführung. Das jetzt ist für Kloker etwas, dem er sich mit dem Pinsel „bei der Übergabe der Tusche auf die Platte“ annähert. Langsame Bewegung führe ihn zur Bewusstwerdung der Zeit. Eine Bewegung, die Kloker in zwei breiten Tuschestrichen zeigt – Farbe, die im Rhythmus seines Puls‘ changiert. Denn der Puls, das Blut, der Herzschlag, das ist Klokers ‚Lebens-Zeit‘.



Der Pulsschlag wird in Klokers Tuschestreifen sichtbar: Lebens-Zeit © ks

„Wir sind uns mit dem Herzschlag begegnet“, sagt Wagner über den Anfang ihrer Zusammenarbeit. Als Kloker Wagners EKG-Linien-Kunst 2013 sieht, fällt ihm das Pulsieren der Farbe in seinen Farblinien auf. Das aktuelle Projekt „Zeit ist.“ denken beide vom Ende her: Im März standen ihre eigenen, selbstgefertigten Särge beim Prolog „der sarg“ im raumB1 in Utting (der KREISBOTE berichtete), „der beste Anfang, um sich lebendig zu fühlen“, sagen beide.



EKG-Herzrhythmus von Axel Wagner © ks

In der Zedergalerie nehmen sie die Vernissage-Gäste mit auf zwei Performances. Die erste: „Axel ist.“ Die von ihm per EKG vom Körper abgenommene und ausgedruckte Pulslinie wird zerschnitten, die Einzelteile gerollt und jeweils mit blutrotem Bindfaden zusammengebunden, in Flaschen gesteckt – 57, für jedes Lebensjahr Wagners eine –, die im Kinderplanschbecken-Strudel einen Kreislauf beginnen. Weiter zu Kloker und seinem riesigen ‚Plastik-Herzen‘ aus gelbtransparenten Schutzanzügen, wie sie während der Coronapandemie die Ärzte tragen mussten. Damals liegt Kloker mit Herz-Vorhofflimmern in der Klinik und bittet die Ärzte, ihm diese ‚seine‘ Anzüge mitzugeben. In der Zedergalerie reicht Wagner Kloker den roten Hausmantel, Kloker kriecht durch die ‚Aorta‘ ins Herz, schaufelt Blut in Form von roten Stoffbahnen heraus. Das Ende.



Auch die anderen Installationen brauchen Zeit, sowohl in sich als auch, um sie zu erfassen. Die rote Linie mit Kerze und Aufschrift „10.08.“ wird Wagner an seinem Geburtstag, 10. August, überschreiten, „dazu gibt es eine kleine Feier“, lädt er ein. Kloker wird seine bekannten Tafelbilder – ein Malen mit einem nassen Schwamm auf einer leicht mit Kreide ‚bekritzelten‘ Tafel – zeigen: „Die Vergänglichkeit durch Vergegenwärtigung erfassbar machen“, wie Sonia Fischer es formuliert. Oder Kloker: „Das Nichts ist alles. Wir sind ja, können nicht Nichts sein.“



Fürs Fassbare hat Wagner sein „Millenium“, ein Tryptichon im Moment des Jahrtausendwechsels entstanden, „als andere die Sektkorken knallen ließen.“ Für Wagner ein „Zeit-Dokument“ – im wörtlichsten Sinne.



Die Arbeiten sind teils augenzwinkernde, teils staunende Annäherungen an die wabernde, schillernde Zeit. Die festgehaltenen Momente geben eine Ahnung von ihrem Entstehen, ihrem ‚Ist‘. Ein Konkretisieren kann nicht funktionieren, denn der Moment muss zeitlos bleiben.



Die Ausstellung ist zeitlich begrenzt: bis 30. September.