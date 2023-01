Klosterdorf St. Ottilien: Vorreiter in Sachen Energie

Von: Sabine Fleischer

Auf dem Dach des Ottilianer Kuhstalls wird heuer eine weitere Photovoltaik-Anlage montiert. Damit kann der Strombedarf gerade über Mittag bedient werden. © Erzabtei St. Ottilien / Grund

St. Ottilien – Vor 15 Jahren wurden noch 700.000 Liter Heizöl verbraucht, um den Energiebedarf in St. Ottilien zu decken. Erhöhte Energiepreise, aber vor allem „Ehrfurcht vor der Schöpfung und ihre Bewahrung“ waren die Gründe für den Umbau der Energieversorgung. Heute ist das Kloster größtenteils energieautark. Durch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen und konsequente Nutzung erneuerbarer Energien konnten laut Energie-Atlas Bayern die CO2-Emissionen der gesamten Anlage rund um das Kloster um 90 Prozent reduziert werden.

In den Jahren 2006 bis 2008 beschloss die Klostergemeinschaft, eine Hackschnitzelheizung und ein neues Wärmenetz aufzubauen. 2010 kam eine Biogasanlage dazu. Eigenversorgung nach benediktinischer Art war und ist ein wichtiges Motiv für Bruder Josef Götz, der als Cellerar und treibende Kraft das Ottilianer Energiekonzept verantwortet: „So sagt der Heilige Benedikt in seiner Regel dem Cellerar, dem Verwalter des Klosters: ,Alle Geräte und den ganzen Besitz des Klosters betrachte er als heiliges Altargerät.‘ Das bedeutet, dass wir achtsam und sorgfältig mit den Dingen umgehen sollen, die uns anvertraut sind, und sie für spätere Generationen bewahren.“



In den vergangenen Jahren wurden diverse Photovoltaikflächen auf landwirtschaftlichen Gebäuden installiert. Auf dem Dach des Hühnerhofes zum Beispiel spiegeln sich viele Quadratmeter Solarzellen (140 Kilowattpeak) in der Sonne, den Strom speist die Erzabtei ins eigene Netz ein. Solar produziere man momentan ungefähr 0,1 Gigawattstunden, so Götz. Heuer sollen weitere Solarzellen (200 Kilowattpeak) auf dem Dach des Kuhstalls montiert werden. „Der Hauptzeitraum des Strombedarfs im Klosterdorf liegt in der Regel zwischen 10 und 15 Uhr. Durch die Südausrichtung der PV-Anlagen können damit die Stromspitzen mittags abgefangen werden.“



Daneben spielt auch die Kreislauf-Nutzung der eigenen Ressourcen (Gülle, Holz, Mais) eine wichtige Rolle. Die Biogas-Anlage produziert inzwischen rund 50 Prozent der Wärme für das Klosterdorf und liefert die 2,4-fache Strommenge, die im Klosterdorf verbraucht wird. Der Überschuss wird als grüner Strom verkauft. Die Hackschnitzelheizung – 85 Prozent der Holzmenge stammt aus eigenen Wäldern – liefert im Herbst und Winter ebenfalls Wärme, sodass 98 Prozent des Wärmebedarfs regenerativ aus Gülle, Gras, Mais und Holz erzeugt werden.



Eine thermografische Analyse des Gebäudebestands zu Beginn der Umstellung 2008 führte zu einer (andauernden) energieeffizienten Renovierung. Die Dachflächen des Klosters und des Exerzitienhauses wurden gedämmt und viele Fenster ertüchtigt. Der Wärmebedarf ist dadurch um etwa 25 Prozent zurückgegangen. „Wir haben hier eine quasi ewige Baustelle“, erläutert der Cellerar. Zahlreiche Fenster müssten noch ausgewechselt werden, erst ein Viertel der Dächer sei ausreichend isoliert. Zudem könne der Wärmebedarf weiter optimiert werden. Durch ein digitales Steuerungssystem mittels 40 über das Klosterareal verteilter Fühler, die alle zwei Minuten Messdaten erfassen, werde der Bedarf für einzelne Räume und Gebäude genau ermittelt. So können gezielt Isolierungsmaßnahmen durchgeführt werden, falls der punktuelle Verbrauch zu hoch sei.



Als Nächstes konzentriere man sich auf die Sanierung des Gymnasiums. Im Zuge der Baumaßnahmen müssen Wärme- und Stromleitungen verlegt und bei Bedarf ausgetauscht werden.Durch „eigene Handwerker mit guten Ideen“ könne hier optimal energetisch gehandelt werden.



Für den Nahverkehr und die Lieferungen innerhalb der Erzabtei stehen drei Elektroautos bereit, die mit eigenem Strom betankt werden. Sie werden gemeinsam im Car-Sharing-Prinzip von den Mönchen und Betrieben genutzt.



Als „besonders wirkungsvoll mit hohem Nutzen für die Umwelt“ weist auch der Energie-Atlas der Bayerischen Staatsregierung die Energie-Effizienz im Kloster St. Ottilien aus. Dieses Projekt könne als Grundkonzept für andere Dörfer mit Gebäuden, die teilweise unter Denkmalschutz stehen, dienen. Durch den fast vollständigen Verzicht auf fossile Brennstoffe würden 2.500 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr eingespart werden. Bereits 2011 zeichnete die Europäische Kommission die St.-Ottilien-Energievesorgung mit einem 3. Platz beim „Manag­Energy Award“ aus.