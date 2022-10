Landsberger Riverkings gewinnen 5:4 gegen Klostersee

Von: Susanne Greiner

Gewonnen, aber nur knapp: Am Mittwoch setzte sich der HC Landsberg gegen Klostersee mit einem Tor Vorsprung durch. © HCL

Landsberg – Zuhause spielt es sich einfach besser für die Riverkings – auch wenn dann der Sieg nur gerade mal so über die Bühne geht. So geschehen am Mittwochabend, an dem die Landsberger auf den EHC Klostersee trafen. Die Spieler unter Trainer Sven Curmann legten mit viel Energie los, die sie aber nicht halten konnten. Der knappe Endstand: 5:4.

Die Riverkings legten mit viel Tempo los und erspielten sich mehrere Chancen. Das erste Tor fiel allerdings für den EHC. Denn die Landsberger konnten ihr Tempo nicht halten, verloren nach dem ersten Gegentor komplett den faden. Durch einen viel zu komplizierten Aufbau und ein zu komplex geplantes Angriffsspiel verloren die Riverkings immer wieder den Puck. Und als wieder einmal die Scheibe an der gegnerischen blauen Linie verloren ging, rutschte HCL-Torwart Michael Güßbacher nach einem Konter ein harmloser Schuss von Julian Dengl durch die Schoner: 0:2 zur Pause.



Das zweite Drittel begannen die Riverkings mit mehr Zug zum Tor und einfacherem, gradlinigem Spiel nach vorne, dem Klostersee manchmal nur noch mit einem Foul begegnen konnte. In der 25. Minute nutzte Florian Stauder einen Abpraller nach einem Schuss von Riley Stadel zum 1:2 Anschlusstreffer. Und keine drei Minuten später versenkte Patrik Rypar einen harten Schuss im Kreuzeck zum 2:2 und in der 33. Minute konnte Dennis Neal unhaltbar für Gästetorwart Philipp Hähl zur 3:2-Führung ausbauen. Die 35. Minute brachte das Tor zum 4:2. Florian Stauder staubte in Überzahl nach einem Schuss von Stadel eiskalt ab.



Die Konzentration der Riverkings nahm im letzten Drittel wieder ab, zahlreiche Strafen auf beiden Seiten folgten. Fünf Minuten vor Schluss witterte Klostersee mit Joseph Leonidas Anschlusstreffer zum 4:3 nochmal Morgenluft, nahm den Torwart für einen sechsten Feldspieler vom Eis – und kassierte prompt das 5:3 durch Jason Lavallee. Klostersee konnte noch einmal punkten. Aber Landsberg rettete den knappen Vorsprung über die Zeit und sicherte sich damit den zweiten Sieg in der noch jungen Saison.



Weiter geht es nun am kommenden Wochenende mit dem Auswärtsspiel am Freitag in Garmisch gegen den SC Riessersee und am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den Deggendorfer SC. Spielbeginn ist jeweils um 18 Uhr.