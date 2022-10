Discounter in Obermeitingen darf kommen

Von: Ulrike Osman

Knappe Mehrheit beim Bürgerentscheid: Die Planungen für den Discounter am Ortsrand von Obermeitingen gehen weiter. © Norma

Obermeitingen – Die Planungen zur Errichtung eines Norma-Discounters am Ortsrand von Obermeitingen können weitergehen. Im Bürgerentscheid sprachen sich 56,4 Prozent der Wähler für das Vorhaben aus. 43,6 Prozent waren dagegen. Zuletzt hatten im Ort einige anonyme Flugblätter für Irritationen gesorgt.

Der Bürgerentscheid war von einer Bürgerinitiative (BI) initiiert worden, die sich gegen die Discounter-Pläne formiert hatte. „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Obermeitingen ihre Planung zur Errichtung eines Nahversorgungszentrums auf der Flur-Nr. 207/3 der Gemarkung Obermeitingen einstellt?“, lautete die Frage, die den Bürgern vorgelegt wurde.



903 von 1.347 Wahlberechtigten nahmen an der Abstimmung teil. Die Wahlbeteiligung lag damit bei 67 Prozent. 394 Abstimmende kreuzten „Ja“ an, sprachen sich also gegen den Discounter aus. 509 Bürger stimmten mit „Nein“.



„Man soll ja ein fairer Verlierer sein“, sagt Reinhard Schiegg von der BI. Das würde ihm allerdings leichter fallen, wenn nicht in den Tagen vor der Abstimmung drei anonyme Flugblätter in den Briefkästen der Obermeitinger aufgetaucht wären. Alle drei seien professionell aufgemacht gewesen und hätten sich klar für den Discounter ausgesprochen. Da keines der Flugblätter ein Impressum aufwies, erstattete Schiegg wegen Verstoßes gegen das Bayerische Pressegesetz Anzeige bei der Polizei.



„Seinen Namen nicht zu nennen, ist einfach unfair“, wirft Schiegg den unbekannten Machern der Flugblätter vor. Er glaubt, dass die Stimmung im Ort erst kurz vor der Abstimmung pro Discounter umgeschwenkt sei.