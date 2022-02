Behördlicher Bürgermeistertausch im Lechrain

Von: Toni Schwaiger, Johannes Jais

Kein Relikt aus alten Zeiten, sondern ein vom Landratsamt ausgearbeiteter Vertrag, der heute Abend Thema im Denklinger Gemeinderat ist. Man beachte die Vertreter der Gemeinden Kinsau und Apfeldorf. © LRA/KB

Dass die Mühlen der Verwaltung allenthalben etwas zeitverzögert mahlen, ist hinlänglich bekannt. Dass die Kreisbehörde aber mit Blick auf die aktuellen Besetzungen in hiesigen Rathäusern um Jahre hinterherhinken, lässt den Lechhansl dann doch nicht kalt. Da muss er einfach seinen Senf dazu geben. Mittelscharf, bitteschön.

Zum Schmunzeln, oder vielleicht doch zum Weinen findet der Lechhansl was in einem Vertrag zur Jugendsozialarbeit an den Grundschulen Denklingen-­Apfeldorf-Kinsau steht. Dort sind auf Seite 1 die Vertragspartner Landkreis Landsberg sowie die drei Gemeinden mit deren gewählten Vertretern aufgeführt und auf Seite 4 vier Zeilen für deren Unterschriften reserviert: eine für den Leiter des Jugendamtes und drei für die Bürgermeister der Lechraingemeinden.

Das Vertragswerk, das heute Abend im Denklinger Gemeinderat Thema sein wird, ist im Landratsamt gewiss gründlich vorbereitet worden – sollte man meinen. Unter den Zeilen für die Unterschrift und auf der ersten Seite stehen die Namen von Oberverwaltungsrat Peter Rasch, seines Zeichens Chef im Jugendamt Landsberg, und in dieser Angelegenheit Vertreter des Landkreises, sowie die Namen der Bürgermeister Gerhard Schmid für Kinsau, Andreas Braun­egger für Denklingen und Reinhard Hermann für Apfeldorf.

Hermann? Bürgermeister in Apfeldorf? Schmid Bürgermeister in Kinsau? „Ja Heiland, was isch denn do los?“ wundert sich der Lechhansl. Und möchte die Damen und Herren in der Kreisverwaltung auf Folgendes freundlich hinweisen: Der Hermann Reinhold hockt nimma im Rathaus und schon gar net in Apfeldorf. In Kinsau war er lang Burgamoasta, aber des isch er scho seit acht Johr nimma. Der Dollinger Marco isch in Kinsau seit 2014 Chef im Rathaus. Den Marco hobt‘s in dem Vertrag glei komplett vergess‘n! Und da Schmid Gerhard isch net Burga­moasta von Kinsau, sondern von Apfeldorf – seit zwoa Johr.

Ja sakra, warum hat sich das noch nicht in allen Abteilungen des Landratsamtes rumge­sprochen? Wenigstens hat der Oberverwaltungsrat Rasch vor 14 Tagen schon mal unterschrieben, was gemäß §5 des Vertrags am 1. Juli 2021 in Kraft trat. Jetzt fehlen nur noch die Unterschriften der Herren Braunegger, Schmid und Hermann – oder doch Dollinger?