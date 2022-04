Rüffel für bürgerunfreundliche Haushaltsberatung

Von: Johannes Jais

Wenn‘s im Gemeinderat um den Haushalt geht, ist er kein Mann der vielen Worte: Bürgermeister Andreas Braunegger. © Jais

Denklingen – Keine Erklärung, keine Nachfrage, nur eine schnelle Abstimmung und ein Abhaken des Themas innerhalb einer Minute: Aus Sicht der Kommunalaufsicht im Landratsamt Landsberg ist dieses Vorgehen bei der jüngst so geschehenen Verab­schiedung des Haushalts im Denklinger Gemeinderat zu dürftig.

Maximilian Schuler, Chef der Kommunalaufsicht in der Landsberger Kreisbehörde, vertritt auf Nachfrage des KREISBOTEN klar die Auffassung, dass Eckdaten aus dem Etat, also wichtige Investitionen im laufenden Jahr oder der aktuelle Stand bei den Rücklagen und Schulden, in öffentlicher Sitzung erläutert werden sollen, bevor im Gremium über das Finanzpaket abgestimmt wird. Er werde die Gemeinde Denklingen darauf hinweisen.



Wie berichtet, ist der Denklinger Haushalt 2022 auf der jüngsten Gemeinderatssitzung nach einer Minute beschlossen worden. Erklärungen des Kämmerers beziehungsweise des Bürgermeisters oder Nachfragen aus dem Gremium? Fehlanzeige. Ausführlich behandelt haben die Räte den Haushalt schon zuvor in der zweitägigen Klausur, zu der sie sich an einem Wochenende ins „Hotel Weitblick“ in Marktoberdorf zurückgezogen hatten. Rathauschef Andreas Braunegger (CSU/Freie Bürger)hatte auch die aktuelle Finanzsituation bei der Bürgerversammlung eine Woche später ausführlich dargestellt.



Ein wesentlicher Faktor ist laut Schuler, dass die Erklärungen zum Etat auch im Hinblick auf interessierte Bürger und Zuhörer in der öffentlichen Sitzung ihren Platz haben. Zwar gebe es in der Gemeinde­ordnung keine Anforderung, wie ausführlich ein Finanzpaket in einer Kommune zu behandeln sei. Maßstab sei aber: Die Öffentlichkeit müsse es schon „mitkriegen“.



Schuler ist selbst zweiter Bürgermeister in einer Gemeinde im südlichen Landkreis Augsburg. Die wesentliche Anforderung an Erklärung, Beratung und Beschluss zum Haushalt sei mit dem Satz „Es muss nachvollziehbar sein“ zu beschreiben.