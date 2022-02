Rote Rosen statt Strafzettel am Ammersee

Von: Dieter Roettig

Eine Rose mit Danke-Karte gab es für Dr. Daniela Spohn (Mitte) in der Uttinger Bahnhofstraße. Unser Bild zeigt links KDZ-Mitarbeiter Sebastian John und rechts Bürgermeister Florian Hoffmann als Rosenkavalier. © Roettig

Utting – Sie gehören nicht gerade zu den beliebtesten Mitmenschen, wenn man ihnen begegnet: Die Außendienst-Mitarbeiter des „Kommunalen Dienstleistungszentrums“ Oberland mit Sitz in Bad Tölz. Sie sind auch am Ammersee-Westufer als „Park-Schandis“ unterwegs und schreiben fleißig Strafzettel, wenn man falsch parkt, die Parkscheibe nicht korrekt eingestellt hat oder der Parkschein abgelaufen ist. Kommunen wie Dießen, Schondorf und Utting haben sich dem KDZ-Zweckverband angeschlossen, der auch für die Geschwindigkeitskontrollen zuständig ist.

Am Valentinstag allerdings zeigten sich die KDZ-Mitarbeiter handzahm und drückten bei Verstößen beide Augen zu. Es gab nur eine „Gelbe Karte“ mit dem freundlichen Hinweis, etwas falsch gemacht zu haben. Wer aber sein Vehikel korrekt abgestellt hatte, wurde mit einer Rose und einer grünen Komplimentskarte hinter dem Scheibenwischer belohnt. Darauf ein „Herzliches Dankeschön“, dass man nicht auf Gehwegen, für Rollstuhlfahrer abgesenkten Bordsteinkanten, Bushaltestellen oder Behindertenparkplätzen steht und dass die Parkscheibe richtig eingestellt ist.

KDZ-Innendienstleiter Sebastian John und seine Mitarbeiter hatten noch vor Sonnenaufgang 4.500 Rosen in der Münchner Großmarkthalle abgeholt und sich auf den Weg gemacht.

In Utting spielte Bürgermeister Florian Hoffmann gerne den Assistenten und klemmte Rosen und Karten hinter die Scheibenwischer der korrekt parkenden Fahrzeuge oder überreichte sie direkt an die Fahrer. „Gerade hier am Westufer hat sich die Moral der Autofahrer merklich gebessert, seit wir hier tätig sind“, reüssierte Sebastian John. Er meinte damit nicht nur die Parkdisziplin, sondern auch das Einhalten der vorgeschriebenen Geschwindigkeit bei den Ortsdurchfahrten.

Die mit einer Rose beglückten Autofahrer freuten sich über die Aufmerksamkeit und die grüne Karte erinnert sie daran, auch künftig korrekt zu parken.