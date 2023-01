Ein Zweckverband für den Innovationscampus Penzing-Landsberg

Im Tower des ehemaligen Fliegerhorsts Landsberg: Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und Bürgermeister Peter Hammer unterzeichnen die Satzung des neuen Zweckverbandes. © FKN

Landsberg/Penzing – Nach zwei Jahren intensiver Zusammenarbeit der Gemeinde Penzing und der Stadt Landsberg im Konversionsprozess des ehemaligen Fliegerhorstes in Penzing ist an Heilig Abend ein Meilenstein abgeschlossen worden: Die Gründung des kommunalen Zweckverbands wurde durch die Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises rechtskräftig.

Nachdem im Vorfeld die Satzung des Zweckverbands vom Gemeinde- beziehungsweise Stadtrat beider Kommunen in mehreren Sitzungen behandelt und beschlossen wurde (der KREISBOTE berichtete), erfolgte die Prüfung und Veröffentlichung durch das Landratsamt. Die konstituierende Sitzung der Zweckverbandsversammlung findet am 6. Februar in der Aula der Grundschule Penzing statt. Alle Sitzungen des Zweckverbands sind öffentlich.



„Eine Erfolgsgeschichte 2.0 auf dem Fliegerhorst-Areal schaffen. Diese Aufgabe ist mir Verpflichtung und Herzenswunsch zugleich“, schreibt der zukünftige Verbandsvorsitzende und Penzinger Bürgermeister Peter Hammer. Und Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl ergänzt als stellvertretende Verbandsvorsitzende: „Ich freue mich auf eine Fortsetzung der vertrauensvollen Zusammenarbeit und sehe darin, die einmalige Chance, die Zukunft unserer Region gemeinsam zu gestalten“.