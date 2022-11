Harfenklang mit Sax-Aspekt

Von: Susanne Greiner

„KlangDimension“: Harfenistin Martina Holler und Saxophonist Hermann Rid beim Konzert in der Christuskirche. © Greiner

Landsberg – Mehr Stühle, bitte. „Dass so viele kommen, hätte ich nicht gedacht“, sagt Organisatorin der Konzertreihe in der Christuskirche Cornelia Meyer. Zu hören waren am Sonntag Martina Holler und Hermann Rid alias „KlangDimension“. Das Programm konzentrierte sich auf Komponisten der Romantik und der – harmonischen – Moderne.

Grund für den Platzmangel war auch die Umplanung des Konzertes von Kirche auf kleineren Gemeindesaal: „In der Kirche ist es jetzt zu kalt“, so Meyer. Für das große Interesse am Konzert sorgte neben der Bekanntheit des Duos aber auch die außergewöhnliche Instrumentenkombination aus Harfe und Saxophon. Und wie weich Letzteres klingen kann, ließ Rid gleich bei der einleitenden Reverie von Camille Saint-Saens hören: Das Holzblasinstrument passte sich der an eine Cembalo-Begleitung erinnernde Harfe akustisch perfekt an.



Spannend war Ton Verhiels „Ballade pour Saxophone“, geschrieben zur Erinnerung an den Sax-Erfinder Alphonse Sax. Verhiel habe ihnen das Stück direkt zugesandt, erzählt Rid. Seither sei es fest im Repertoire des Duos verankert. Für den Saxophonisten bietet das Stück Raum für Improvisationen, bevor die Harfe schwelgerisch übernimmt und selbst zum Solopart darf. Rhythmisch wird es im Mittelteil und am Ende spannend – samt laut klopfendem Fuß als Akzent. Auch Eugene Bozzas „Fantaisie italienne“ forderte die Musiker: mit Swing- und Jazzanklängen, mit ‚schrägerer‘ Harmonie oder Vogelrufen – und einem hüpfenden Rhythmus, der an ein Kinderlied denken ließ.



Das Programm hätte Ausflüge in Barock oder Klassik vertragen – oder in die ‚schräge‘ Moderne, die Hollers Spiel, oft begleitend, deutlicher gezeigt hätten. Das Publikum dankte dem ungewöhnlichen Duo dennoch für den ‚romantischen‘ Abend.