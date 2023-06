Koordinieren und vernetzen: Landsbergs neues Seniorenmanagement

Von: Nathalie Schelle

Landsbergs neue Seniorenmanagerin Bettina Dörr vor ihrer Wirkungsstätte am St. Ulrich-Platz. © Schelle

Landsberg – Erpfting hat es schon: das Seniorenmanagement. Jetzt wurde auch eines für die Stadt Landsberg vom Bayerischen Familienministerium gefördert. Am heutigen Mittwoch wird das Büro von Seniorenmanagerin Bettina Dörr am St.-Ulrich-Platz 6 eingeweiht: als Koordinationsstelle für die Akteure der Seniorenarbeit.

Kernaufgabe des Seniorenmanagements sei es, bereits vorhandene Strukturen und Angebote in der Stadt sichtbar zu machen, die Akteure zu vernetzen sowie neue Angebote zu schaffen und zu koordinieren, sagt Stadtpressesprecherin Susanne Flügel.



Nach der Einweihung will Seniorenmanagerin Dörr mit den Landsberger Akteuren der Seniorenarbeit Gespräche führen, um sie kennenzulernen und zu sehen, wo es Handlungsbedarf gebe. „Wenn ich dann einen Eindruck habe, wo es hingeht, würde ich sie gerne alle an einem Tisch zusammenbringen, damit sie sich vernetzen und jeder sein Angebot präsentieren kann“, so Dörr. Die ‚Sammlung‘ der Angebote und Beratungsstellen sieht Dörr als eine ihrer Hauptaufgaben. Denn es gebe viele Angebote, die aber noch nicht für alle transparent seien.



Zudem solle ein ‚Runder Tisch Seniorenarbeit‘ entstehen, um Themen zu diskutieren und Angebote zu koordinieren und somit auch mögliche Doppelstrukturen zu vermeiden. Außerdem wolle sie die Bürger „als Experten ihrer eigenen Bedürfnisse und Anliegen“ mittels Bürgerbefragung einbeziehen.



Auf Nachbarn setzen

Essenziell sei generell die Vernetzung der Beteiligten – sowohl der professionellen als auch der ehrenamtlichen, um gemeinsam Themen zu erarbeiten: „Wie eine Spinne im Netz, bei der alle Fäden zusammenlaufen.“ Als einen Punkt, der zügig ausgebaut werden sollte, bezeichnet Dörr den Mittagstisch. „Das kann die Leute zusammenbringen.“ Vor allem in Bezug auf das Thema ‚Einsamkeit im Alter‘ sei der Mittagstisch eine gute Lösung.



Langzeitwünsche gibt´s natürlich auch: „Ich würde gerne die Nachbarschaftshilfe ausbauen. Denn so wie wir es jetzt händeln, werden wir den Herausforderungen der Zukunft nicht Herr.“ Beim Ausbau der Nachbarschaftshilfe setzt Dörr auf Ehrenamtliche: „Wir werden so viel mehr Ältere in den nächsten Jahrzehnten haben, aber gleichzeitig gibt es immer weniger Pflegekräfte.“ Und dabei sei wichtig, neben pflegenden Angehörigen auch die Nachbarn „mit ins Boot zu holen“.



Damit die Senioren so lange wie möglich eigenständig wohnen können, hält Dörr die Prävention für einen wichtigen Baustein ihrer Arbeit. „Die Leute sollen fit ins Alter gehen, damit sie lange keine fremde Hilfe brauchen.“ Daneben sei auch soziale Teilhabe essenziell. Alleine würden Menschen meist häufiger krank und entwickelten Depressionen.



Jung und Alt

Gegen die Einsamkeit im Alter hat Dörr noch andere Projekte im Kopf: „Ich würde es auch begrüßen, wenn Alt und Jung voneinander lernen.“ Gerade weil es so unterschiedliche Lebenswelten sind, hält es die Seniorenmanagerin für wichtig, diese in verschiedenen Projekten zusammenzubringen. „Ich sehe es als eine Herausforderung, aber auch als meine Aufgabe, eine gesellschaftliche Veränderung voranzutreiben.“



Neben dem Seniorenmanagement hat inzwischen auch die Geschäftsstelle des Seniorenbeirats der Stadt Landsberg am St.-Ulrich-Platz ein Zuhause gefunden.