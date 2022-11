Vom Lech entführter Ökostrom

Von: Werner Lauff

Auch die Lechstaustufe 9 bei Apfeldorf/Forchau (Baujahr 1944) wird von Uniper betrieben. © Lauff

Landkreis – Wer soll künftig die Wasserkraftwerke am Lech betreiben? Darüber wird der Kreistag in Kürze diskutieren. Einige Mitglieder fordern, dass der Landkreis die Anlagen spätestens ab dem Jahr 2034 selbst nutzt, um die lokale Energieversorgung zu stärken und mehr für den Umweltschutz zu tun. Einige der mit dem Thema Befassten wollen die Restlaufzeit der Konzessionen sogar abkür­zen; der Bund, der zur Sicherstellung der Gasversorgung Mehrheitsgesellschafter von Uniper wird, hätte bald die Möglichkeit dazu.

Unstreitig ist: In zwölf Jahren muss der Freistaat Bayern in zwölf Fällen darüber entscheiden, ob er die Konzessionen für die Nutzung der Wasserkraft des Lechs erneut vergibt oder den „Heimfall“ beschließt, womit die Kraftwerke, teils gegen Übernahme zum Ertragswert, von der öffentlichen Hand weiterbetrieben werden könnten. Uniper pocht auf diese Frist: „Wir vertrauen dem Freistaat, dass der Heimfall oder die Re-Kon­zes­sionierung der betreffenden Kraftwerke zur gegebenen Zeit in einem geordneten Verfahren, entschieden wird, das alle berechtigten Interessen abwägt“, erklärte Uniper-Sprecher Theodoros Reumschüssel auf Anfrage des KREISBOTEN. Eine Änderung dieser Position nach dem Einstieg des Bundes ist noch nicht absehbar, aber wohl auch nicht ausgeschlossen.



Eigener Wirkungskreis



Einen Ansatzpunkt für den Heimfall bietet Artikel 83 der Bayerischen Verfassung. Danach obliegt den Gemeinden die Versorgung der Bevölkerung mit „Wasser, Licht, Gas und elektrischer Kraft“. Die Verfassung ordnet dieses Gebiet dem „eige­nen Wirkungskreis“ zu. Die Gemeinden dürfen daher als Stromverteiler und auch als Stromerzeuger tätig werden. Auf dieser Grundlage betreiben viele Gemeinden und Gemeinde­werke Biomasse-Heizkraftwerke, Photovoltaikanlagen und Windräder. Von der erzeugten Energie profitieren die örtlichen Haushalte und Unternehmen.



Im Fall der 57 Wasserkraftanlagen im Landkreis Landsberg, die 2020 rund 576 Gigawattstunden Strom erzeugten, verhält es sich anders. Der erzeugte Strom wird nicht allein im Kreisgebiet verwendet, sondern über die Hochspannungsleitungen auf eine weite Reise geschickt; man könnte sagen, es handele sich um „vom Lech entführten Ökostrom“. Dabei könnten die Kraftwerke den Strombedarf im Landkreis zu 100 Prozent decken. Damit würde sich dessen Öko-Bilanz schlagartig verbessern, denn Energie aus Wasserkraft ist „saubere“ Energie.



Darauf weisen nun der seit vergangenem Jahr parteilose Kreisrat Kurt Wacker und die Fraktion der Bayernpartei in einem Antrag an den Kreistag hin. Nach ihren Vorstellungen soll die Kreisverwaltung beauftragt werden, „nach Möglichkeiten zu suchen und Verfahren zu entwickeln, um die vom Heimfall betroffenen zwölf Lech-Wasserkraftwerke, spätestens 2034 oder früher, in den Besitz des Landkreises zu überführen“. Außerdem soll die Gründung einer Betreibergesellschaft für die Staustufen vorbereitet werden, um den Landkreis Landsberg als Energieerzeuger zu posi­tionieren.



Zentraler Bestandteil



Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Ludwig Hartmann, der auch Mitglied des Landsberger Stadtrats ist, beschreibt die Energieversorgung „als zentralen Bestandteil der Daseinsvorsorge“ und appelliert an die Staatsregierung, dass sie möglichst große Teile der Wasserkraftwerke wieder in den Besitz des Freistaats oder „kommunaler Verbünde“ bringt. Dafür spreche auch, dass es dann mehr Möglichkeiten zum Gewässer- und Hochwasserschutz gebe als im Konzessionsfall.



Das sieht Uniper ganz anders. „Uniper sieht sich seit jeher als Partner an den Gewässern, der die Ziele Klimaschutz und zuverlässige Stromerzeugung aus regenerativen Quellen als Handlungsmaxime versteht und nachweislich seit Jahrzehnten befolgt. Da der Staat über Gesetze, Vorschriften und Bescheide schon heute die Regeln setzt und weiterentwickelt, wäre bei einer Übernahme des Kraftwerkbetriebes durch den Staat kein erweiterter Umweltschutz zu erwarten. Ein Mehrwert in ökologischer, energiewirtschaftlicher oder betriebswirtschaftlicher Hinsicht ist aus unserer Sicht nicht zu erkennen.“



Kurt Wacker (vormals AfD) und die Bayernpartei haben zum betriebswirtschaftlichen Aspekt eine andere Auffassung: „Es ist vorstellbar, dass der Landkreis mit einer angepassten autonomen Preisgestaltung für steigende Wettbewerbsfähigkeit seiner Industrie- und Handwerksbetriebe beiträgt.“ Mit anderen Worten: Selbst produzierter Strom könnte nicht nur preisgünstiger als der von Konzernen verkaufte Strom sein; man könnte mit günstigen Strompreisen auch gezielt der heimischen Wirtschaft unter die Arme greifen.



Die Privatisierung der einst zur Bayernwerk AG gehörenden großen Wasserkraftwerke war in den 1990er Jahren von der Bayerischen Staatsregierung unter Minister­präsident Edmund Stoiber (CSU) beschlossen worden. Daneben gibt es in Bayern zahlreiche private Klein-Wasserwerke, die nach Intervention Bayerns auch künftig vom Bund gefördert werden.