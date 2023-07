Kratzerkeller: Kompensation mit Nebenwirkung

Von: Werner Lauff

Wie geht es weiter mit dem Kratzerkeller? Ein Antwort darauf soll es heute Abend im Stadtrat geben. © Schwaiger

Landsberg – Als das Bestandsgebäude am Kratzerkeller zum Denkmal wurde, dachten viele, jetzt sei der Bau von Eigentumswohnungen nicht mehr möglich. Doch ganz im Gegenteil: Die Stadt kompensiert den Wertverlust mit erweitertem Baurecht.

Vor fünf Jahren stellte die Stadtverwaltung dem damaligen Eigentümer des Areals am Kratzerkeller in Aussicht, das Bestandsgebäude in der Katharinenstraße 59 um ein drittes Vollgeschoss, eine Tiefgarage und einen Eckbau zu erweitern, um dort Wohnungen und ein neues Lokal zu errichten. Gleichzeitig sollte der Bauherr berechtigt sein, auf dem Grundstück als „Ergänzungsbau“ ein zweites Wohnhaus zu errichten, das 70 Prozent der Grundfläche des Bestandsbaus umfassen sollte.



Diese Vorschläge stießen bei den Anwohnern auf Widerstand. Der Ergänzungsbau sei zu nah am denkmalgeschützten „Familienbau“ in der Saarburgstraße 6a bis 6e und beeinträchtige dessen Wahrnehmung. Der „Familienbau“ ist ein 1905 errichteter barockisierend gestalteter dreigeschossiger Walmdachbau am Rand der Saarburgkaserne, der 2003 saniert und zu Eigentumswohnungen umgestaltet wurde.



Sitz des Kibbuzz

Das Vorhaben geriet in der Folgezeit durch einen Eigentümerwechsel ins Stocken. Außerdem war die geplante Erweiterung des Bestandsgebäudes plötzlich nicht mehr möglich, weil die Stadt der Auffassung war, das Gebäude sei kurzzeitig Sitz des „Kibbuz des Warschauer Ghettos“ gewesen und habe daher eine „herausragende historische Bedeutung“ erlangt. Zuvor hatte das Landesamt für Denkmalpflege das Haus mehrmals begutachtet und nichts dergleichen festgestellt; lediglich der Gewölbe­keller wurde geschützt. Das war auch der Kenntnisstand des aktuellen Eigentümers.



Allen Beteiligten – der Stadt, den Anwohnern und dem Investor – musste klar sein, dass durch die Gewährung der Denkmal-Eigenschaft der Ausbau des Bestandsgebäudes nicht mehr möglich sein würde. Auf Nachfragen der Medien hieß es damals, der neue Besitzer habe sich trotzdem damit einverstanden erklärt. Dieses eher ungewöhnliche Einverständnis war im Grunde nur damit zu erklären, dass die Stadtverwaltung schon damals plante, dem Bauherrn durch ein erweitertes Baurecht für den Ergänzungsbau eine Kompensation zukommen zu lassen.



Nun ist dieser Entschluss jedenfalls amtlich. Denn in der Sitzungsvorlage für die Stadtratssitzung am heutigen Mittwoch schreibt die Verwaltung, die Mehrkosten hätten „zwischenzeitlich zu einer finanziell angespannten Situation geführt“. Da „der Kratzerkeller als Einzeldenkmal zu erhalten ist und nicht durch eine größere neue Kubatur ersetzt werden kann“, sei „eine Kompensation des entfallenen Baurechts“ geplant. Als Ergänzungsbau solle nun „ein Neubau mit 16 drei bis fünf Zimmer großen Wohnungen“ entstehen. Hinzu kämen wohnungsbezogene Balkone und Loggien sowie „eine Tiefgarage … mit vier bis fünf Zimmer großen Wohnungen (Studios) über der Tiefgaragenrampe“. Außerdem ist noch ein „grenzständiges Nebengebäude zur Katharinenstraße 61“ geplant.



Wesentlich größer

Es ist also eine Kompensation mit Nebenwirkungen: Das Vorhaben (neu) wird wesentlich größer als das Vorhaben (alt). Wer dachte, das neue Denkmal führe zur Planreduzierung, das „Kibbuzz“ werde doch sicher nicht umfassend umbaut, sondern allenfalls behutsam ergänzt, sah sich getäuscht. Nun wird das Thema Nachbarschutz noch relevanter als zuvor. Von Seiten der Denkmalschutzbehörden war bereits 2018 gefordert worden, dass der Ergänzungsbau deutlich vom Familienbau abzurücken sei; ein „Neubau unmittelbar vor der Fassade“ sei „nicht unkritisch“, zitierten die Anwohner damals aus einer E-Mail des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege. Der Gestaltungsbeirat hielt sich nun aber bedeckt und wies lediglich pauschal auf „Themen“ hin, die mit den Nachbarn zu klären seien.



Interessant wird auch sein, welche Position Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) zum Vorgehen ihrer Verwaltung einnehmen wird – sie und ihre Fraktion traten 2018 gegen die alte Planung ein und schlugen sich auf die Seite der Anwohner. Gegen das neue Konzept müssten sie folgerichtig noch mehr opponieren. Denkbar wäre allerdings auch, die Argumente für die Erklärung des Bestandsgebäudes zum Denkmal noch einmal infrage zu stellen: Das im Entstehen befindliche Kibbuz mag hier – wie viele andere – gegründet worden sein; trotzdem war sein dauerhafter Sitz natürlich in Israel. Hätte da nicht „ein Taferl“ vor dem Haus gereicht, statt eine Lawine aus Veränderungsverbot und Kompensationserfordernis auszulösen? Werner Lauff