Kreatives See-Feuerwerk in Schondorf

Von: Dieter Roettig

Die Stelzer aus Landsberg waren eines der begehrtesten Fotomotive beim Schondorfer Seensuchtsfest. © Roettig

Schondorf – Wer den See suchte, musste sich durch Massen fröhlicher Menschen kämpfen, die die Schondorfer Seeanlagen bevölkerten. Die Ammersee-Gemeinde feierte ausgelassen ihr „Seensuchtsfest“ im Rahmen der Kreiskulturtage. Es gab viele Komplimente für die Organisatoren Anke Neudel und Annunciata Foresti. Sie hatten ein vielseitiges und vor allem familienfreundliches Programm auf die Beine gestellt, das schwer zu toppen sein dürfte.

„Full House“ in den Schondorfer Seeananlagen beim Seensuchtsfest der Kreiskulturtage. © Roettig

Die längsten Beine hatten zweifellos die Landsberger Stelzer als begehrtes Fotomotiv. Höher schwebten nur die Kids mit der Seilrutsche vom Uttinger Hochseilgarten über das Gelände. Den schönsten Ausblick auf den See hatten die Kinder auf den vier Trampolins, wenn sie nach oben schossen. Die ganz Kleinen genossen die Fahrt im nostalgischen Kinderkarussell, die Größeren durften bei der Jugendfeuerwehr reinschnuppern.



Die Trampolin-Kids genossen die schönste Aussicht auf den See beim Seensuchtsfest in Schondorf. © Roettig

Auch musikalisch war viel geboten. Auszüge aus Wagners „Fliegendem Holländer“, die Samba-Trommler von Martin Engelmann, das Querflöten-Ensemble des Musikzentrums Schondorf oder die Hochzeitskapelle bekamen viel Beifall. Tanzmeister und Schuhplattler Magnus Kaindl lud sogar zum Workshop „Bayrisch Tanzen“ ein, der begeistert angenommen wurde.



Was Bürgermeister Alexander Herrmann besonders freute: Viele örtliche Kunsthandwerker, Vereine und Organisationen beteiligten sich am Seensuchtsfest wie der Schondorfer Kreis, der Kindergarten „Ein Platz für Kinder“, Peter Raithels soziale Feuerwehr „Gemeinsam“ oder der Asylhelferkreis und die Afrikahilfe. Es war also vor allem ein Fest von Schondorfern für Schondorfer, bei dem auch kulinarische Spezialitäten nicht zu kurz kamen. Wie Ukrainisches Fingerfood, das Hawaianische Nationalgericht „Poke Bowls“, Süßes aus Syrien und eine Eritreische Kaffeezeremonie.