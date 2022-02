Ein Goldbarren für Claudia Geiger

Von: Ulrike Osman

Jetzt nennt auch Claudia Geiger einen Goldbarren ihr eigen. Sie gewann ihn beim Adventskalender-Gewinnspiel des KREISBOTEN und nahm ihn jetzt aus den Händen von VR-Bank-Vorstand Stefan Jörg (2. v. links) und Marketingleiter Manfred Doll (rechts) sowie KREISBOTEN-Anzeigenleiter Jörg Gramberg entgegen. © Osman

Landsberg – Gold ist in Zeiten hoher Inflation und niedriger Zinsen eine attraktive Wertanlage. Erst recht, wenn man keinen Cent dafür ausgeben muss – wie Claudia Geier. Die Landsbergerin ist die glückliche Gewinnerin des Hauptpreises, den der KREISBOTE im Rahmen seines Advents-Gewinnspiels 2021 verlost hat. Den Goldbarren im Wert von 500 Euro nahm sie jetzt im Goldzentrum der VR-Bank Landsberg-Ammersee von deren Vorstandsvorsitzendem Stefan Jörg entgegen.

Das Gewinnspiel aus der KREISBOTEN-Adventsbeilage verzeichnete einmal mehr ein hervorragend Leser-Beteiligung. An jedem der 24 Tage vor Weihnachten war ein Tagespreis zu gewinnen. Alle Anrufer, die sich für einen der Tagespreise meldeten, nahmen automatisch auch an der Verlosung des Hauptpreises teil. Mit Claudia Geier traf das Glück dieses Mal eine treue Teilnehmerin am Adventskalender-Gewinnspiel und eine langjährigen Kundin der VR-Bank. Die Landsbergerin schmökert jedes Jahr gern im KREISBOTEN-Adventskalender, denn sie sieht ihn als hervorragende Werbeplattform für den örtlichen Handel.

Die VR-Bank Landsberg-Ammersee stellte bereits zum vierten Mal den Hauptpreis der Verlosung. Ort der Gewinnübergabe ist traditionell der historische Gewölbekeller der VR-Hauptgeschäftsstelle in der Ludwig­straße. Hier hat die Genossenschaftsbank das VR-GoldZentrum eingerichtet. Sie bietet das begehrte Edelmetall nicht nur in Form von Barren an, sondern zum Beispiel auch als Taler, Tafeln oder Münzen.