Zum 75. Jubiläum: Kreisjugendring Landsberg veranstaltet Lechside Festival

Von: Nathalie Schelle

Das Lechside Festival wird unter anderem von (v.l.) der Vorsitzenden Birgit Geier, der stellvertretenden Vorsitzenden Nicole Boywitt und von Geschäftsführer Stefan Ehle organisiert. © Schelle

Landkreis – Sommer wird´s langsam aber sicher. Und mit den warmen Temperaturen kündigen sich auch viele Festivals an, die die Gäste zum Tanzen und Feiern einladen. Im Landkreis Landsberg findet dieses Jahr ein Neues statt: das Lechside Festival vom Kreisjugendring (KJR) Landsberg – und zwar am 24. Juni.

Der KJR lässt es dieses Jahr so richtig krachen und das zu Recht – denn er feiert sein 75-jähriges Bestehen. Den Anfang machte die Kreisjugendring-Gala am 16. Mai (der KREISBOTE berichtete) und in knapp drei Wochen folgt die nächste Party in Form des Festivals am Schlüsselanger in Landsberg. Dorthin lädt der KJR von 14 bis 22 Uhr alle zum Feiern ein.

Kinder und Jugendliche, aber natürlich auch Erwachsene, können sich bei den verschiedenen Aktionen und Attraktionen austoben. Neben drei Hüpfburgen und einem Ninja-Parcours gibt es auch Kistenklettern und einen Lebendkicker. Mit der Unterstützung von Lechrain-Volleys-Jugendtrainerin Isabel Wildner können sich alle „Ballsport-Affinen“ auch bei einem Match im Sand versuchen.



Vom Sand geht´s, bei hoffentlich warmen Temperaturen, auch direkt ins kühle Nass. Mit der Wasserfalle der Landjugend Weil ist eine Abkühlung garantiert. Wer´s lieber etwas ruhiger mag, kann sich auch künstlerisch austoben: Beim Stand des Jugend- und Brauchtumsverein Lengenfeld können Interessierte ihre persönlichen Gläser gravieren lassen. Wer sich mehr für das Blaulicht-Metier interessiert, hat außerdem die Möglichkeit bei der Blaulicht -Ralley der Organisationen aus dem Landkreis tolle Preise zu gewinnen. „Die Blaulicht-Organisationen arbeiten zusammen“, erklärt KJR-Geschäftsführer Stefan Ehle, „das kommt nicht so häufig vor.“



Egal für welche Aktionen man sich entschieden hat, irgendwann kommen Hunger und Durst: Das Kartoffelwerk Landsberg, ‚Die Krämerin‘ aus Schwabmünchen, aber auch Vereine wie die Malteser Jugend versorgen die Gäste mit Herzhaftem und Süßem. Für die Getränke sorgen einzelne Vereine. Bei den Ständen gibt es Softdrinks und Cocktails – alles alkoholfrei.



Am Abend geht es dann musikalisch weiter. Im 20 auf 40 Meter großen Festzelt treten Thomas Huttner vom „Grünstreifen“ und die Band „Bruchpilot“ aus Landsberg und Kaufering auf. Den Abschluss des Festivals bildet die Feuershow vom Zirkusvirus, die den Gästen, wortwörtlich, nochmal richtig einheizen wird.



Insgesamt 18 Gruppen und Vereine werden mit ihren Ständen oder Workshops vor Ort sein. „Das spricht für eine lebendige Jugendarbeit im Landkreis“, freut sich Ehle. Auch der benachbarte Jugendring aus Augsburg unterstütze den Kreisjugendring.



Der Eintritt und die Attraktionen beim Festival sind frei. Das sei dem KJR besonders wichtig gewesen, wie Vorsitzende Birgit Geier erklärt. „Wir wollten, dass sich das alle Familien leisten können.“ Lediglich Speisen und Getränke kosten etwas, die Einnahmen sind für die Kassen der jeweiligen Vereine. Um alles stemmen zu können, bekommt der KJR Unterstützung von der Lech-Stahl-Veredelung, von Edeka Südbayern und von der Sparkasse Landsberg-Dießen, die das Festival auch mit einer Bullriding-Attraktion bereichern wird.