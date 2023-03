Aufstiegsrunde: Dießens MTV-Herren empfangen Bad Kohlgrub

Von: Toni Schwaiger

Warmspielen für die Aufstiegsrunde zur Kreisklasse: Valentin Weber vom MTV Dießen. © Achhammer

Dießen - Heimspiel: Am kommenden Sonntag endet die siebenwöchige Vorbereitung der Herren des MTV Dießen auf die Aufstiegsrunde zur Kreisliga. Dann empfängt die Erste den FC Bad Kohlgrub im Ammersee-Stadion und will mit einem Heimsieg starten. Anstoß ist um 14 Uhr.

„Wir haben uns in den vergangenen Wochen gut weiterentwickelt“, zeigt sich MTV-Spielertrainer Philipp Ropers zufrieden mit der Vorbereitung seiner Mannschaft. Diese hatte das Team vom Ammersee mit einem Unentschieden und drei Niederlagen aus vier Spielen zwar durchwachsen abgeschlossen. Trainer und Mannschaft nehmen aber trotzdem viel Positives mit in die Aufstiegsrunde. Mit Bad Kohlgrub ist es zumindest in der jüngeren Vergangenheit das erste Aufeinandertreffen. Die Gäste nehmen mit vier Punkten zwei mehr als der MTV aus ihrer Vorrundengruppe mit in die Aufstiegsrunde. „Wir sind gut vorbereitet und wollen das Spiel gewinnen“, will Ropers, aber auch die Mannschaft die Partie zuhause unbedingt für sich entscheiden.



Im Anschluss (16 Uhr) spielt die Zweite des MTV Dießen gegen den TSV Oberammergau und will die ersten drei Punkte auf dem Weg zum Klassenerhalt in der B-Klasse sammeln.



Die Dießener haben sich Einiges einfallen lassen, um den Rahmen rund um die Heimspiele noch professioneller zu gestalten. So wird es beispielsweise einen Stadionsprecher und Einlaufkinder geben. „Um unsere Ziele mit beiden Mannschaften zu erreichen, brauchen wir die Unterstützung der Zuschauer“, hoffen Ropers und beide Teams auf ein gut gefülltes Ammersee-Stadion.

Unmittelbar vor dem Start in die Aufstiegsrunde haben sich die MTV-Herren für die Zukunft aufgestellt und den Vertrag mit Trainer Philipp Ropers um zwei Jahre verlängert.



Bleibt für zwei weitere Jahre Trainer der MTV-Herren. © MTV