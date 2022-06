Schöne Vielfalt oder zu viel des Schönen?

Von: Susanne Greiner

Teilen

Mit Handkuss auf Stelzen begrüßte das Duo Hochformat (Mirjam Kendler und Julia Dietze) die Gäste zur Auftaktveranstaltung der Kreiskulturtage im Stadttheater. Insgesamt gab es rund 50 Veranstaltungen in drei Wochen. © Leitenstorfer

Landkreis – „Die Kreiskulturtage waren insgesamt ein großer Erfolg.“ Diesem Resümee der künstlerischen Leiterin Annunciata Foresti stimmen viele der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler zu. Drei Wochen Kultur-Highlife, 13.000 Gäste, rund 50 Veranstaltungen von150 Kunstschaffenden, strahlende Gesichter. Fast immer und überall drang Kultur in den Alltag. Genau das wird aber auch kritisiert: zu viel auf einmal. Nicht nur Kunstschaffende und Pressemitarbeitende mussten sich entscheiden: auch die Besucher, wegen der Corona-Pause sowieso noch nicht wirklich kunst-agil. So versank manch Lesung oder Ausstellung unter einem Kulturgebirge im Tal der Unsichtbarkeit. Was könnte man besser machen? Der KREISBOTE hat nachgefragt.

In den Antworten der Kunstschaffenden gibt es viel Lob. Zum Beispiel vom Verein „Zirkusvirus“ und auch vom Kreisjugendring, der die Jugendkulturtage organisiert hat. „Gerne wieder“, sagen beide einstimmig. Auch andere Kunstschaffende sparen nicht mit Lob: „Großer Dank an die Organisation, Respekt vor dem, was hier auf die Beine gestellt wird“, „so eine Vielfalt an Angeboten“, „gelungenes Programmheft“, „hohes Niveau der Kunst im Landkreis“. Die Kreiskulturtage (KKT) hätten Kultur neu belebt, „wir sind wieder da!“ Die Vielfalt der Kultur im ganzen Landkreis sichtbar machen, ist die Essenz der KKT.



Die Kritik



Doch gerade hier lag in diesem Jahr der Knackpunkt: die mangelnde Sichtbarkeit der Veranstaltungen, weil es zu viel auf einmal und oft zeitgleich gab – wie die Vernissagenflut am ersten Wochenende. Dazu kamen aufgrund der zeitgleichen Corona-Lockerungen auch noch diverse externe Veranstaltungen: der Töpfermarkt in Dießen, die Landsberger Wiesn. Kunst werde in diesem Ausmaß „inflationär“, „Klasse statt Masse“, schreiben zwei Künstlerinnen. Das Angebot sei zu heterogen, auch im Niveau. Das verwische das Profil der KKT zu einer eher „sozialen“ statt künstlerischen Veranstaltung. Diese Heterogenität – in Angebot und Niveau – sei bisher Teil des KKT-Konzepts, so Foresti. Auch sehe sie die KKT als ein „Festival“, inklusive zeitgleicher Events. Die Künstler seien für eine ‚Verteilung‘ der Veranstaltungen mitverantwortlich gewesen, hätten auf die zweite Hälfte ausweichen können. Das habe sie auch kommuniziert, als sie den Planungsentwurf verschickt habe, um von jedem das OK abzuholen. Einige der Kunstschaffenden wünschen sich für die Planung aber eine für alle Teilnehmende offene, immer aktuelle Übersicht der bereits angemeldeten Veranstaltungen – um schon von Anfang an reagieren zu können. Eine bereits organisierte Ausstellung verschieben, ist nicht immer möglich. Vielleicht sei eine Plattform möglich, über die sich die teilnehmenden Kunstschaffenden vernetzten könnten.



Ein Event, dass eventuell von den KKT ausgeklammert werden könnte, ist das Seensuchtsfest in Schondorf, zu dem allein 5.000 Besucher kamen. Gerne könne das auch alle zwei Jahre stattfinden, sind sich viele einig. Gewünscht wird auch, die Jugendkulturtage nicht parallel zu den KKT, sondern zeitverschoben zu setzen. Zwar waren die meisten Veranstaltungen recht gut besucht, berichten die „Zirkusvirus“-Mitglieder. Die Zuschauer seien aber hauptsächlich Freunde und Familie gewesen.



Foresti selbst hat bereits Vorschläge zur ‚Reduzierung‘ von Kunstschaffenden bekommen. Klassische Ausstellungen („nur Bilder“) weglassen. Oder zehn Künstler auswählen und diese einladen. Das weiche allerdings stark vom bisherigen Konzept der KKT – Kultur in ihrer Vielfalt fördern, überall im Landkreis für alle – ab, betont Foresti.



Sollte reduziert werden, wünschen sich einige Künstler eine anders zusammengesetzte Jury: durchgehend Personen aus der Kulturbranche – Mitarbeiter in Museen oder Galerien, schlägt eine Künstlerin vor. Wichtig sei deren Unabhängigkeit. Bisher entscheidet der Kulturbeirat nichtöffentlich, Foresti ist vom Kreisausschuss einstimmig bis September 2022 zur KKT-Beauftragten gewählt worden.



Als zweiter großer Kritikpunkt steht fehlende Transparenz bei den Kunstschaffenden auf der Liste. Welche Veranstaltung darf wann wo was tun? Wie hoch ist das Budget? Und für was und wen wird es ausgegeben? Laut Foresti beträgt das Budget 80.000 Euro (inkl. Personalkosten) plus 15.000 Euro für die Familienkulturtage. Sie sei froh, dass es trotz schwieriger Finanzlage des Landkreises nicht gestrichen worden seien. Sie selbst erhalte eine Aufwandsentschädigung, ihr Team eine Stundenvergütung. Der Landkreis habe Raummieten übernommen, Versicherungen, teilweise Material- oder Fahrtkosten.



Ein Honorar für alle?



Auch der Punkt „Honorare“ taucht bei der gewünschten ‚Transparenz‘ auf. Manche Teilnehmende sagen, jeder habe ein Honorar erhalten. Foresti schränkt aber ein: Jeder, der vom Landkreis engagiert worden sei, habe ein Honorar erhalten. Also beispielsweise die Künstlerinnen und Künstler bei der Auftaktveranstaltung. Bei Ausstellungen gebe es die Möglichkeit des Verkaufs und somit auch die der Einnahme für die Aussteller.



Der dritte große Kritikpunkt liegt beim Aspekt Werbung. Die sei seitens des Landkreises zu gering, sagen die Kunstschaffenden. Zudem würden manche Veranstaltungen bevorzugt beworben, per Pressemitteilung oder auch online. Vielleicht könne man in punkto Werbung die jeweilige Gemeinde mit einbinden, schlagen einige Künstler vor.



„Die zentrale Werbemaßnahmen sind das Programmheft und die Homepage“, fasst Foresti zusammen. Das meiste müsse aber von den Künstlern selbst kommen, man könne nicht jede Veranstaltung zusätzlich bewerben. Manche hätten zu wenig oder zu kurzfristig geworben. Einige Künstler sagen, sie hätten sich mehr Flyer und Plakate gewünscht, zudem einen ‚papiernen‘, auf eine Seite komprimierten Terminkalender. Eventuell könne man ja auch mehrere „Kulturlitfasssäulen“ im ganzen Landkreis aufstellen, auf denen nur kulturelle Veranstaltungen angekündigt werden. Andere Teilnehmende hingegen sind mit dem verfügbaren Werbematerial zufrieden.



Öfter in der Kritik steht hingegen die Online-Werbung. Man wünsche sich hier einen sichtbareren Auftritt, um jüngeres Publikum anzusprechen: „ein konstant betreuter Instagram-Kanal“, ein Newsletter. Das Programmheft allein sei nicht zeitgemäß.



Schließlich wurde auch der Name der Veranstaltung angesprochen. Kreiskulturtage, da denke man eher an „Steuererklärung“, sagt eine Künstlerin. Eventuell könne man ja den Namen ändern? Der Veranstalter, der Landkreis, könne in einer Ergänzung genannt werden.



Die Anzahl der Veranstaltungen und mehr Transparenz können ohne finanziellen Mehraufwand reduziert werden. Eine umfassendere Werbung hingegen kostet. Insgesamt haben auch die KKT mit dem Problem zu kämpfen, dass in der Kultur am schnellsten öffentliche Mittel gestrichen werden. Foresti bedankt sich deshalb bei allen Künstlern für deren Engagement. Konzeptänderungen seien immer möglich: „Neue Strukturen, Anregungen, das lässt sich alles umsetzen.“ Die nächsten KKT wären 2025.