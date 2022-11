Jahn Landsberg ist Vorrunden-Meister

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Kampf war Trumpf im Derby: Hier fighten der Landsberger Yannik Dillinger (links) und Kilian Mann um den Ball. © Ernstberger

Landkreis – Glückwunsch an die FT Jahn Landsberg: Die Mannschaft von Trainer Marcel Graf sicherte sich durch ein 2:1 im Kreisliga-Derby beim SV Unterdießen die Vorrunden-Meisterschaft und nimmt im neuen Jahr an der Meister-, beziehungsweise Aufstiegrunde zur Bezirksliga teil. Der FC Penzing und der TSV Utting verloren am letzten Spieltag des Jahres 2022.

Keine Frage: „Der Jahn“ ist die Überraschung in der Gruppe 4. In der vergangenen Saison nur knapp dem Abstieg entronnen, schloss die Graf-Truppe die Vorrunde mit 26 Punkten aus zwölf Spielen ab – und verwies den FC Wildsteig/Rottenbuch (25) und den TSV Peiting (22) auf die Plätze. Diese drei Teams sind für die Meisterrunde qualifiziert, Utting, Penzing und Unterdießen gehen mit dm TSV Altenstadt in die Abstiegsrunde.



„Die cleverere Mannschaft hat sich durchgesetzt und sich für ihre positive Saison mit Platz eins belohnt“, lautete das Fazit von Unterdießens Trainer Martin Prediger nach dem 1:2 des Aufsteigers gegen Landsberg. Cleverer war der Vorrunden-Meister beim Schlusslicht – aber nicht so viel besser, wie es das Tabellenbild vermuten lassen könnte. Es war – gerade in Halbzeit eins – ein kampfbetontes (Graf: „teils wildes“) Derby auf Augenhöhe, in dem Landsberg erst nach der Pause stärker war und Valentin Abröll (25.) und Nikolaos Liatsopoulos (71.) für die 2:0-Führung sorgten. Der Anschlusstreffer von Torjäger Michael Müller (84./fünftes Saisontor) kam zu spät für den SVU.



„Als Gruppenerster in die Meisterrunde einzuziehen, ist ein großer Erfolg für das ganze Team und den Verein – aber bei nur zwei Niederlagen und größtenteils konstanten Leistungen auch völlig verdient“, freute sich Graf. Trainer-„Vulkan“ Predigers Vorrunden-Fazit: „Viele junge Spieler haben Einsatzzeiten bekommen, wir haben aber zu wenig Punkte geholt. Die Mannschaft konnte sehr viel lernen und Erfahrungen sammeln, die uns 2023 helfen werden.“



Nach dem 1:3 beim FC Wildsteig/Rottenbuch geht der TSV Utting als bestes Team der Siebener-Gruppe in die Abstiegsrunde. Jonathan Krukow traf zum 1:3, vergab dann einen Elfmeter. Valentin Bootz sah in der Schlussphase Rot. Trainer Peter Bootz: „Wenigstens haben wir Rang vier verteidigt und können so sechs Punkte mitnehmen.“ Mehr war nicht drin: „Man muss als Team mehr investieren, dann landet man auch weiter vorne. Wenn wir 100 plus x geben, können wir gegen jede Mannschaft gewinnen, mit 95 Prozent verlieren wir gegen jeden.“



Die dritte deutliche Niederlage in Folge kassierte der FC Penzing: Die Truppe von Trainer Sepp Scheiblegger verlor auf eigenem Platz gegen Kellerkind Altenstadt 1:4. Timo Schanderl traf nach drei Torlos-Spielen für die Gastgeber. Der FCP-Coach: „Wir haben mit dem letzten Aufgebot gespielt. Fünf, sechs Ausfälle kann man einfach nicht kompensieren. Und bei Altenstadt war jeder Schuss ein Treffer.“ Fazit des Trainers: „Die Vorrunde war so wie erwartet – dass wir im neuen Jahr gegen den Abstieg spielen. Mehr ist nicht drin.“



Jetzt warten alle Vereine gespannt auf die Zusammensetzung der Meister- und Abstiegsgruppen.