MTV Dießen will zurück in die Erfolgsspur

Die Erste des MTV Dießen muss am Samstag in Peißenberg ran. © Achhammer

Dießen - Nach zuletzt zwei Kreisliga-Niederlagen in Folge und dem bitteren Pokal-Aus am Mittwoch möchte die Erste des MTV Dießen am Samstag um 14 Uhr in Peißenberg wieder zurück in die Erfolgsspur.

„Wir sind sehr enttäuscht über das Pokal-Aus, müssen aber jetzt in der Liga unbedingt wieder gewinnen“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor der Partie gegen Peißenberg. Das letzte Duell der beiden Mannschaften ist nur wenige Wochen her. Damals setzte sich der MTV im Pokal ebenfalls auswärts nach einem hart umkämpften Spiel mit 3:2 durch.

In die Kreisliga-Saison sind beide Teams mit einem Sieg und zwei Niederlagen durchwachsen gestartet und werden sicher alles dafür tun, um die Partie für sich zu entscheiden. „Wir wissen, dass es sehr schwer wird, wollen aber mit aller Macht zurück in die Erfolgsspur“, ist das Ziel für Ropers und seine Mannschaft klar.

Die Zweite des MTV Dießen will nach dem verdienten Heimsieg am vergangenen Wochenende ebenfalls in Peißenberg (16 Uhr) drei weitere Punkte nachlegen.