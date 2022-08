Utting klettert auf Platz 3

Von: Thomas Ernstberger

Mit Engagement bei seinen Jungs: TSV-Utting-Trainer Peter Bootz. © Ernstberger

Landkreis – Unterdießen kassiert seine erste Heimniederlage, Utting heimst seinen zweiten Saisonsieg ein und FT Jahn Landsberg überzeugt gegen Altenstadt – die Kreisliga in Kürze.

Spitzenreiter SG Wildsteig/Rottenbuch war eine Nummer zu groß für Aufsteiger SV Unterdießen. Die Mannschaft von „Trainer-Vulkan“ Martin Prediger (Foto) verlor ihr Heimspiel mit 1:3 – die erste Kreisliga-Pleite auf eigenem Platz.



Dabei sah’s erst so gut aus: Marcel Hausner hatte den SVU in Führung gebracht (25.), doch dann gingen die Gastgeber mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause in Führung. Unterdießen, das jetzt auf Platz sechs (von nur sieben Mannschaften) zurückgefallen ist, ist am kommenden Wochenende spielfrei.



Trotz Langzeitverletzter und einer Reihe von Urlaubern setzte sich der TSV Utting beim TSV Altenstadt mit 2:1 durch, ist jetzt Zweiter hinter Wildsteig/Rottenbuch. Die Führung der Gastgeber durch Franz Demmler (24.) drehten Jonathan Krukow per Freistoß (53.) und Fabian Klingl (65.) zum zweiten Saisonsieg. Trainer Peter Bootz: „Angesichts der dünnen Personaldecke ein sehr wichtiger Sieg. Ich bin mit der bisherigen Punkteausbeute zufrieden.“



Genauso wie mit seinen Neuzugängen: „Florian Borowskmist in allen Bereichen eine Bereicherung. Da merkt man, dass er schon höherklassig gespielt hat. Auch Jan Verhülsdonk macht seine Sache gut.“ Am Sonntag (15 Uhr) kommt der FC Penzing, der am Wochenende erneut spielfrei war, nach Utting.



Und zum Abschuss: Die FT Jahn Landsberg hat im dritten Anlauf das erste Spiel unter der Regie von Neu-Trainer Marcel Graf gewonnen: Beim 4:1 gegen den TSV Peiting trafen Yannick und Bastian Dillinger, Alexander Wagner und Alexander Baumgartl. Am Samstag (15 Uhr) empfängt Landsberg den TSV Altenstadt.