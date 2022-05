Jahn Landsberg sorgt in Utting für Sensation

Von: Thomas Ernstberger

Riesen-Kabinenjubel bei Jahn Landsberg nach dem Derbysieg gegen Utting. Links in Rot: Gelb-Rot-Sünder Baumgartl. © FT Jahn Landsberg

Landkreis – Riesen-Überraschung im Derby zwischen Utting und Jahn Landsberg – und eine deutliche Niederlage für den FC Penzing. Das waren die Highlights in der Fußball-Kreisliga vom Wochen­ende.

Riesenjubel herrschte bei der FT Jahn Landsberg am Sonntagnachmittag nach dem Landkreis-Derby beim Tabellendritten TSV Utting. Die Gäste siegten in einem „bunten“ Spiel fast schon sensationell mit 2:1 und verbesserten sich mit ihrem zweiten Sieg nach der Winterpause von Relegationsrang 12 auf den 9. Tabellenplatz. „Das war bockwichtig für uns“, freute sich Abteilungsleiter Andi Schillinger. Florian Wilhelm (8.) hatte die Gäste früh in Führung gebracht. Jannik Ulsamer baute den Vorsprung in der 67. Minute auf 2:0 aus.



Bei den Gastgebern ging das Goalgetter-Duo Mucki Eichberg/Jonathan Krukow dieses Mal leer aus. Doch Niklas Wischnewski konnte in der 74. Minute aus 1:2 verkürzen. Mehr war für die Mannschaft von Trainer Peter Bootz, die zuletzt dreimal in Folge gewonnen hatte, an diesem Nachmittag nicht drin – zumal die Ammerseer die letzten 20 Minuten gegen zehn Landsberger in Unterzahl spielten. Bei Jahn sah Alexander Baumgartl schon nach einer halben Stunde Gelb-Rot, bei Utting flogen Neuzugang Danny Thomas (Rot in der 66. Minute) und Torjäger Eichberg (Gelb-Rot in der 71. Minute) vom Platz.



Auch wenn drei Platzverweise etwas anderes vermuten lassen: Es war ein tolles, rasantes und vor allem faires Landkreis-Duell mit offenem Visier. Der Sieg verschafft uns Luft, um die drohende Relegation zu vermeiden“, sagt Schillinger. Kleiner Seitenhieb noch Richtung Gelb-Rot-Sünder Baumgartl: „Er hat Glück gehabt, dass wir gewonnen haben, sonst hätte es eine Standpauke gegeben…“



Bootz war auch am Montag noch so richtig angefressen. Weil seine Mannschaft nach den drei Siegen „Charaktertest Nummer vier“ nicht bestanden hat. „Die Einstellung hat nicht zu unseren Zielen gepasst. Das war nicht punktspiel-tauglich.“ Und weil der Platzverweis gegen Thomas „skandalös“ war. „Das war ein 08/15-Allerweltsfoul, keine Notbremse. Am Donnerstag ist Verhandlung. Gegen eine Sperre werden wir Einspruch einlegen.“ Auch beim Landsberger Platzverweis fehlte dem Uttinger Coach das Fingerspitzen­gefühl des Schiedsrichters. „Auch wenn dieses Gelb-Rot und das von Eichberg sicher regelkonform waren.“



Utting, jetzt vier Punkte hinter Peiting Dritter, empfängt am Sonntag (13.30 Uhr) den Vorletzten SC Maisach und könnte Jahn Landsberg mit einem Sieg helfen. Der Jahn hat am Samstag (16 Uhr) den Tabellenfünften TSV Altenstadt zu Gast.



Beim Tabellenvierten FC Penzing herrscht weiter Personal­not. Trainer Jürgen Lugmair (54) musste beim 0:3 in Maisach schon wieder selbst eingreifen (ab der 48. Minute). Am Sonntag (15 Uhr) geht’s zu Tabellenführer Günzlhofen.