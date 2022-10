Nach drei Pleiten: Utting siegt wieder

Von: Thomas Ernstberger

Fabian Klingl (am Ball) sicherte dem TSV Utting mit seinem vierten Saisontor den Sieg gegen Altenstadt. © Ernstberger

Landkreis – Sieg im Spitzenspiel für die FT Jahn Landsberg, drei Punkte für den TSV Utting und eine erneute Niederlage für den SV Unterdießen – das ist die Kreisliga-Bilanz vom Wochenende. Der FC Penzing war spielfrei.

Allmählich wird in der Zugspitz-Gruppe 4 klar, wer im neuen Jahr in der Meisterrunde ran darf und wer in der Abstiegs-­Quali-Runde antreten muss. Mit je 21 Punkten aus zehn (von zwölf) Vorrundenspielen haben der TSV Peiting und der FC Wildsteig/Rottenbuch aktuell die besten Karten für die Meisterrunde, zu der die ersten drei Plätze im aktuellen Siebener-Feld berechtigen.



Als aktuell Dritter mit 19 Zählern (allerdings mit einem Spiel weniger) steht die FT Jahn Landsberg als bestes Landkreis-Team vor dem Sprung unter die Top-Drei, die je nach Platzierung sechs, vier oder zwei Punkte in die neue Runde mitnehmen. Landsberg gewann am Samstag das Spitzenspiel in Peiting durch Treffer von Tobias Süß (48.) und Alexander Baumgartl (83.), dem mit neun Treffern erfolgreichsten Jahn-Torschützen, nach einem schönen Spielzug und einem Torwartfehler mit 2:0. Trainer Marcel Graf: „Nach der Pause waren wir besser. Ein sehr wichtiger Sieg. Großes Kompliment an mein Mannschaft für ihr absolut reifes und diszipliniertes Auftreten.“



Der spielfreie FC Penzing hat ebenfalls noch gute Chancen auf einen „Platz an der (Aufstiegs)-Sonne“. Die Mannschaft von Coach Sepp Scheiblegger ist Vierter mit 15 Punkten, hat aber erst acht Spiele ausgetragen. Heißt: Penzing hat noch die Möglichkeit, mit Peiting und Rottenbuch gleichzuziehen.



Nach drei Niederlagen in Folge hatte der TSV Utting gegen Kellerkind TSV Altenstadt endlich mal wieder Grund zum Jubeln. Die Truppe von Trainer Peter Bootz gewann 2:1 und belegt nun mit 13 Punkten aus neun Partien Rang 5. Heißt: Es geht mit ziemlicher Sicherheit in die Abstiegsrunde. Bootz zum Spiel: „Ein Arbeitssieg in einer mäßigen Partie. Knapp, aber verdient und wichtig für die Moral des Teams.“ Florian Beulecke hatte die Uttinger (mit Marius Fröhlich für den rotgesperrten Ruben Streicher im Tor) in Führung gebracht (68.), nach dem Ausgleich nur drei Minuten später durch Dominik Streit erzielte Fabian Klingl nach Vorarbeit von Valentin Bootz acht Minuten vor dem Abpfiff der Partie den Siegtreffer mit seinem Saisontor Nummer vier.



Sicher in der Abstiegsrunde sind der TSV Altenstadt und Aufsteiger SV Unterdießen, der in Rottenbuch 1:2 verlor. Bei der achten Niederlage in Folge traf Fabian Dörfler zum zwischenzeitlichen 1:1 (49.). Der Siegtreffer der Gastgeber fiel in der 71. Minute durch einen Elfmeter von Martin Hennebach. Altenstadt und Unterdießen müssen mit aktuell je drei Punkten nach der Winterpause um den Klassen­erhalt kämpfen.



Penzing muss an diesem Wochenende zweimal ran: Am Freitag (19.30 Uhr) kommt Utting, am Sonntag (15 Uhr) Unterdießen. Jahn gastiert am Sonntag (15 Uhr) in Altenstadt.