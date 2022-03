Penzing siegt, Jahn Landsberg holt einen Punkt, Utting verliert

Von: Thomas Ernstberger

Norbert Wagner trainiert die FT Jahn Landsberg noch bis Saisonende. © Ernstberger

Landkreis – Sieg, Unentschieden und Niederlage für die drei Kreisliga-Mannschaften aus dem Landkreis Landsberg zum Rückrunden-Auftakt der Saison 2021/22.

Drei Punkte konnte nur der Tabellen-Vierte FC Penzing einfahren. In einer torreichen Partie gewann die Truppe von Trainer Jürgen Lugmair 4:3 gegen den TSV Altenstadt. Die Gäste glichen die Führung der Gastgeber durch Moritz Schulz (25.) und Niclas Dietmaier (31.) vor der Pause zweimal aus, danach zog Penzing in der Schlussphase durch Dietmairs zweiten Treffer (81.) und Jonas Wille (84.) auf 4:2 davon. Altenstadt gelang in der 89. Minute durch Franz Demmler noch der Anschlusstreffer. Am Sonntag (15 Uhr) steht für die Elf um Kapitän Martin Sittner die Partie beim Tabellenletzten TSV Moorenweis auf dem Programm.



Einen Punkt hatte sich Norbert Wagner (Foto), bis Saisonende Trainer der abstiegsgefährdeten FT Jahn Landsberg, zum Auftakt bei der Reserve von Bezirksliga-Tabellenführer SC Oberweikertshofen gewünscht. Mit dem 1:1 erfüllten seine Spieler den Wunsch Wagners. Allerdings: So ganz zufrieden waren die Gäste mit dem Ergebnis nicht. Abteilungsleiter Andi Schillinger: „Wir hätten nach 30 Minuten schon 3:0 führen müssen. Aber am Ende können wir mit dem 1:1 leben, da die zweite Halbzeit sehr zerfahren war. Letztlich war der Ausgleich verdient.“



Der Jahn musste in dieser Partie krankheitsbedingt auf den spielenden Co-Trainer Marcel Graf, der zur neuen Saison als Chefcoach übernimmt, verzichten. Jahn Landsberg bleibt Tabellen-Zwölfter und empfängt am Samstag (16 Uhr) den Elften FC Aich, der zwei Punkte mehr auf dem Konto hat. Da muss ein Dreier für den Klassenerhalt her – der letzte Sieg datiert vom 23. Oktober (2:0 gegen Bernbeuren).



Aufsteiger TSV Utting bleibt als Dritter zwar bestes Landkreis-Team, der Auftakt 2022 ging für die Mannschaft von Coach Peter Bootz in die Hosen. Beim Zweiten VSST Günzlhofen setzte es eine 0:3-Niederlage. „Wir hätten 1:0 führen müssen, dann macht Günzlhofen aus dem Nichts das 1:0. Ein zerfahrenes, hektisches Spiel und eine unnötige Niederlage“ resümierte Bootz.



Günzlhofens Spielertrainer Qemail Bequiri erzielte zwei Tore, sein Bruder Qendrim vergab zwei Elfmeter. Den ersten hielt Uttings Torwart Ruben Streicher, den zweiten setzte er an den Pfosten. TSV-Neuzugang Christian Ried (kam mit Bruder Christian vom MTV Dießen) sah nach einer Stunde wegen Reklamierens Gelb-Rot. Am Sonntag (13.30 Uhr) empfängt Utting die Zweite des SC Oberweikertshofen.