Traumstart für Aufsteiger Unterdießen

Von: Thomas Ernstberger

Torjäger Michael Müller (rotes Trikot) schoss Unterdießen 1:0 in Führung. © Ernstberger

Landkreis – Da war fast das ganze Dorf am Fußballplatz. Alle wollten am Sonntag das erste Kreisligaspiel in der Geschichte des SV Unterdießen sehen. Und sie hatten richtig Spaß an dem, was der Aufsteiger ablieferte. 2:0 gegen den TSV Altenstadt, ein etabliertes Kreisliga-Team – das war schon mal ein echtes Ausrufezeichen.

Schon nach acht Minuten der erste Jubel: Goalgetter Michel Müller, der Mann mit den neongelben Schuhen, machte da weiter, wo er in der vergangenen Saison aufgehört hatte: mit einem Tor. Sein frühes 1:0 gab dem Neuling Selbstvertrauen, das 2:0 durch einen sicher verwandelten Elfmeter von Kapitän Matthias Negele war bereits die Entscheidung.



Aufsteiger SVU macht Spaß. Und sein Coach erst recht:Schon jetzt hat sich Martin Prediger den ersten Titel gesichert: Er ist der lauteste Trainer im Landkreis. Er fiebert mit, er leidet mit, er jubelt mit – und unterstützt seine Jungs 90 Minuten lang mit lauten Anweisungen von der Seitenlinie. Da merkt man: Prediger ist mit Herzblut bei der Sache.



Mit einer Bauchlandung endete die Premiere von Marcel Graf als neuer Spielertrainer der FT Jahn Landsberg. Die kam beim FC Wildsteig/Rottenbuch mit 0:4 unter die Räder. Graf machte nur den Trainer, wechselte sich selbst nicht ein.



Utting und Penzing greifen am 21. August ins Geschehen ein, daheim gegen Jahn Landsberg und in Wildsteig.