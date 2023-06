Zwei Rindviecher im Schack-Park

Von: Dieter Roettig

Seelenruhig marschierten zwei ausgebüxte Kühe durch den Dießener Schacky-Park. Im Hintergrund das Entenhaus. © Reichert

Dießen – Ungewöhnlicher Besuch im Dießener Schacky-Park: Zwei junge Kühe aus der benachbarten Landwirtschaft spazierten neugierig durch das Gelände und ließen sich von den Spaziergängern nicht aus der Ruhe bringen.

Detlef Reichert, Ehemann der Schacky-Förderkreis-Vorsitzenden Christine Reichert, war zufällig vor Ort und hielt die vierbeinigen Flaneure mit seiner Kamera fest. Was ihn erstaunte: „Die Kühe benutzten brav die vorgegebenen Wege und marschierten seelenruhig zu dem schmalen Ausgang in Richtung Augustinum.“ Von dort wurden sie von ihren herbeigerufenen Besitzern wieder zurück durch den Park auf ihre Weide geführt.

Die Ausreißer gehören zum Familienbetrieb „SeeKuhHof“ der Familie Josef, Annett und Max Knoller, der auch Gemeinderat in Dießen ist. Er betont, dass Tierwohl bei ihnen an erster Stelle steht. Die Kühe und Kälber können sich im Stall und auf der Weide frei bewegen. Und so konnten die zwei Kühe zu einem Nostalgie-Trip in den benachbarten Schacky-Park ausbüxen.

Denn der wurde, was nur wenige wissen, nach der Ära von Ludwig Freiherr von Schacky auf Schönfeld ab 1923 vom Nachbesitzer Dr. Georg Heim (1865-1938), Abgeordneter des Bayerischen Landtags und des Reichstags in Berlin sowie Mitbegründer der Bayerischen Volkspartei und Präsident der Landesbauernkammer, zur Bullenzucht genutzt. Die Vinzentinerinnen erwarben 1933 den Park als „landwirtschaftliche Fläche“. Zum Park wurde sie erst wieder durch die ehrenamtliche Arbeit des Fördervereins.