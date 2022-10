Landsberger Gastronomie will sich vergrößern

Von: Ulrike Osman

Hier sollen auf Wunsch eines Gastronomen ein Wintergarten, ein Kühlhaus und eine Sichtschutzwand entstehen. © Greiner

Landsberg – Ein Wintergarten, ein Kühlhaus sowie eine Sichtschutzwand sollen im Innenhof einer Gaststätte am Hellmair-Platz entstehen. Im Bauausschuss wurden Sorgen hinsichtlich einer Lärmbelästigung der Anwohner laut.

„Kühlhäuser sind abschirmbar, aber leise sind sie nicht“, befand Jonas Pioch (Landsberger Mitte/LM). Auch Petra Kohler-Ettner (CSU) warnte vor den Geräuschemissionen brummender Kühlaggregate. Pioch wunderte sich zudem darüber, dass das Landesamt für Denkmalpflege offenbar keine Einwände gegen das Vorhaben erhoben hat. Er erinnerte an die Wintergarten-Pläne einer denkmalgeschützten Gastwirtschaft an der Waitzinger Wiese, die im Stadtrat kontrovers diskutiert und aus denkmalfachlicher Sicht kritisch beurteilt worden war. Vor diesem Hintergrund „reicht mir ein Satz vom Denkmalschutz nicht aus“, so Pioch.



Die Erweiterung um 71 Quadratmeter liegt außerhalb des Baufensters und sei für die Betriebsabläufe in der Küche erforderlich, wie es im Sachvortrag hieß. Die in den Plänen dargestellte Fassade entspreche allerdings nicht den Anforderungen der Altstadtsatzung. Änderungen bei der Gestaltung würden im Rahmen der Baugenehmigung eingefordert und abgestimmt. Auch die Gestaltung der Sichtschutzwände muss noch geklärt werden. Diese sollen der optischen Aufwertung des Hofbereichs dienen, der derzeit durch zahlreiche Müllbehälter wenig ansprechend wirkt. Insofern könne die Stelle „nur gewinnen“, merkte Franz Daschner (fraktionslos) an.



Die Frage, ob hier unter Umständen ein Raucherbereich entstehen könne, der wiederum Lärm verursache, verneinte Katja Kaus, Referatsleiterin Technische Bauaufsicht. Dafür werde kein Platz mehr sein. Außerdem gebe es im Hof keinen Wetterschutz.