Statt „Containern“ ganz legal zugreifen

Kühlschrank gegen Essensmüll in Utting

Von Dieter Roettig schließen

Utting – In Deutschland werden jährlich gigantische zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Nur vier Prozent davon stammen von Supermärkten und Discountern. Aber 52 Prozent, also 6,1 Millionen Tonnen, verursachen die privaten Haushalte mit 56 Kilogramm pro Kopf. Der Großteil davon sind Obst und Gemüse, Brot und Backwaren sowie Milchprodukte. Vieles wäre vermeidbar, wenn man kalkulierter einkauft und nicht verwendbare, aber noch haltbare Produkte verschenkt.

Darum hat der SPD-Ortsverein Utting vor einem Jahr den „Kühlschrank zur Rettung von Lebensmitteln“ initiiert. Nicht nur für Leute mit knappem Geldbeutel, sondern zur kostenlosen Selbstbedienung für alle Bürger, denen die Verschwendung ein Dorn im Auge ist. Das Resümee ist laut Vorsitzendem Dr. Frank Grupp absolut positiv. Dreimal pro Woche werden Kühlschrank und das daneben platzierte Regal mit noch nicht abgelaufenen Waren aufgefüllt. Bei den „Kunden“ haben sich die Termine schon rumgesprochen.



Viele, darunter Bedürftige und Flüchtlinge, sind bei der Bestückung schon vor Ort und greifen schnell zu. Die Entnahme ist kostenlos, wobei ein freiwilliger Obolus aber durchaus gerne gesehen wird. Dafür hat man neben dem Kühlschrank eine stabile und nicht abtrennbare Spendenbox montiert. Sicher ist sicher, meint dazu Dr. Frank Grupp. Denn in der Anfangszeit sei es schon mal zu einem Fall von Vandalismus gekommen. Der jugendliche Täter habe sich aber freiwillig gestellt und den Schaden gut gemacht.



Die Lebensmittelspenden kommen hauptsächlich von den Märkten Edeka-Erath, Edeka-Schmidt und REWE-Höcker, dem Biomarkt La Vida und der Gärtnerei Josef Streicher. Wer sich übrigens in den Abfallbehältern von Supermärkten und Discountern heimlich bedient, macht sich strafbar. Das sogenannte „Containern“ wird als Diebstahl geahndet.



Mittlerweise stellen auch immer mehr Privatleute Lebensmittel in den Bürger-Kühlschrank. Wenn sie beispielsweise zu viel eingekauft haben, in Urlaub fahren oder einfach nur Gutes tun wollen. Dabei sind die „Spielregeln“ auf einem nicht übersehbaren Schild zu beachten: Bei der Einlagerung dürfen die Lebensmittel noch nicht abgelaufen sein. Gut verzehrbares Obst und Gemüse sollen nach Möglichkeit nicht in den Kühlschrank, sondern in die bereitgestellten Boxen im Regal gelegt werden. Ab der Weitergabe ist laut Dr. Grupp der Spender nicht mehr für die Qualität der Lebensmittel verantwortlich. Ebenso sei der Nutzer verantwortlich für das, was er isst und trinkt.



Der Bürger-Kühlschrank befindet sich an der Rückseite von Harry Sternbergs Kunst- und Kulturhäuschens „raum B1“ am Bahnhofsplatz 1, dem ehemaligen Uttinger Fremdenverkehrsbüro. Hier hat der Bauhof der Gemeinde einen wetterfesten Unterstand gebaut, der Gerät und Nutzer schützt. Kühlschrank, Regal und Zubehör wurden angeschafft aus Spenden des SPD-Ortsvereins sowie von Auto-Schweiger, Höfle-Holzbau, Haus- & Gartenpflege Oberhauser und der Ammersee-Apotheke.



Wer sich beim Bürger-Kühlschrank engagieren will, kann sich bei Dr. Frank Grupp per Email unter frank@grupp-astro.de oder Telefon 0171/3165843 melden.