„Kultur am Ammersee“ feiert 10. Geburtstag mit AMMERSEErenade

Der Verein Kultur am Ammersee e.V. mit (v.l.) Bärbel Wolf-Riedrich, Doris Pospischil, Stefanie Fuchs, Hans-Joachim Scholz, Anna Kessler, Prof. Dr. Jens Wendland, Ariane Bergstermann-Casa-grande. © Kultur am Ammersee

Schondorf - 10 Jahre Kultur am Ammersee - das muss gefeiert werden! Am gestrigen Donnerstag, 27. Juli, hat der Schondorfer Verein mit seinem Klassikfestival AMMERSEErenade um die beiden Vorstände und Initiatoren Doris Pospischil und Hans-Joachim Scholz in festlichem Ambiente ihr zehnjähriges Bestehen zelebriert.

Auf dem Gut Romenthal in Dießen kamen die Festival-Familie, Freunde, Förderer und Wegbegleiter zusammen, um auf diesen Meilenstein anzustoßen. Musikalisch umrahmt wurde der Abend mit Künstlern des Haus- und Hofkapellentages, unter anderem von dem 17-jährigen Akkordeonspieler Florian Wagner, der Opernsängerin Christiane Vetter sowie Kiko Pedrozo an der Paraguayischen Harfe.

Es bleibt aber nicht bei dieser einen Festlichkeit im Rahmen des 10-jährigen Bestehens: Der Tag der offenen Haus- und Hofkapellen findet diesmal am 27. August statt – einmal rund um den Ammersee. 24 kleine, meist private Kapellen und Kirchen öffnen unter dem Motto „Unterwegs zwischen Himmel & See“ und der Schirmherrschaft von Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner, MdL, für kleine Konzerte ihre Türen.

Ein weiteres Jubiläum feiert das Liberation Concert am 16. September in St. Ottilien, welches in die 5. Auflage geht. Klassikpopstar am Akkordeon Ksenija Sidorova, das Wiener Janoska Ensemble und das Orchester Philharmonia Frankfurt unter der Leitung von Chefdirigent Juri Gilbo erinnern an das Befreiungskonzert jüdischer Musikerinnen und Musiker am 27. Mai 1945 in der Erzabtei.