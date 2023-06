Kultur- und Jugendzentrum: Sonnenenergie fürs Uttinger Refugium

Von: Dieter Roettig

Kein gewöhnliches Dach: Der verbindende Neubau des Uttinger Refugiums wird anstatt Dachziegeln eine Ganzdach-PV-Anlage erhalten. © Helgo von Meier

Utting – Die Planungen des multifunktionalen „Refugiums“ am Uttinger Bahnhof gehen in die Endphase. Das künftige Gemeinschafts-, Kultur- und Jugendzentrum aus historischem Güterschuppen und verbindenden Anbau für rund 3,2 Millionen Euro war erneut Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Es ging diesmal um die zuletzt angeregte Photovoltaikanlage, mit der man die benötigte Lüftungsanlage und Teile der Außenbeleuchtung autark betreiben will. Architekt Helgo von Meier riet zu einer sogenannten Ganzdach-PV-Anlage, die im Gegensatz zu den bekannten Aufdach-Anlagen eleganter und ästhetischer wirke. Die Indach-Module ersetzen dabei die Dachziegel und übernehmen die Funktion der Dacheindeckung.



Der Uttinger Gemeinderat entschied sich letztendlich für diese Ganzdach-PV-Anlage, allerdings nur für den Neubau, den verbindenden Teil des Refugiums. Die Kosten werden sich auf rund 75.000 Euro belaufen, wovon ein Teil förderfähig ist – ebenso wie das Gesamtprojekt. Der Eigenanteil der Gemeinde wird rund eine Million Euro betragen.



Jetzt geht es noch um den Außenbereich des Refugiums mit genügend Fahrradständern, wofür auf Vorschlag der Regierung von Oberbayern ein Landschaftsplaner beauftragt werden soll. Als getrenntes Projekt könne auch hier eine staatliche Förderung beantragt werden.