Kulturbotschafterin am Ammersee: Vanessa Hafenbrädls Videokunst leuchtet weltweit

Von: Dieter Roettig

Mit ihren monströsen Videomappings hat sich Vanessa Hafenbrädl aus Dießen im In- und Ausland einen Namen gemacht. Bei den Landsberger Kreiskulturtagen wird sie sich der Künstlerkolonie „Scholle“ und dem Künstlerhaus Gasteiger widmen. © Roettig

Dießen – Sie gehört zweifellos zu den erfolgreichsten Kunstbotschafterinnen der Ammerseeregion, wie ihre Engagements in Ländern wie Frankreich, Spanien, Polen, Island, Neuseeland oder den USA bezeugen: Vanessa Hafenbrädl (42), freischaffende Licht- und Videokünstlerin aus Dießen. Ihre gigantischen „Videomappings“ – über Großprojektoren auf dreidimensionale Objekte projizierten Bilder in der ihr ganz spezifischen Aufbereitung – faszinieren Menschen auf der ganzen Welt.

Wer Vanessa Hafenbrädl frägt, ob ihr Name bereits ein Kunstprodukt oder Pseudonym sei, bekommt sogleich ihre Ahnenforschung aufgetischt. Demnach gab es im 18. Jahrhundert in Frauenau im Bayerischen Wald einen gewissen Georg Hafenbrädl. Er wurde der Legende nach als Findelkind am Fluß Regen im „Glashafen“ gefunden, ausgesetzt auf einem Holzbrett. Man gab ihm nach der damaligen Logik den Namen „Hafenbrädl“, unter dem er später eine erfolgreiche Glashütte betrieb. Vielleicht kommt davon Vanessas Affinität zu Glas, das in ihrer Arbeit eine wichtige Rolle spielt.



So hat sie sich in Frauenau mit der handwerklichen Glasmacherkunst beschäftigt und einen speziellen Glaskörper für ihre Projektionen entwickelt, um einer Installation über ihre Vorfahren Leben einzuhauchen. „Damit habe ich eine Technik gefunden, um historische Porträts zu animieren“, wie sie nicht ohne Stolz erzählt. Das Licht des Projektors wird in dem mundgeblasenen Glaskörper leicht verzerrt, so dass die Bilder rätselhaft und reizvoll gebrochen erscheinen, fast wie in einem psychedelischen Traum.



Damit hat Vanessa auch gleich einer anderen Vorfahrin ein leuchtendes Denkmal gesetzt: Freiin Elisabeth von Hafenbrädl, Herrin eines um 1830 mit dem Geldsegen aus der Glashütte gebauten Schlosses in Ludwigs­thal. Sie geriet in zweiter Ehe an einen Lebemann, der ihr ganzes Vermögen durchbrachte. Aus Scham nahm sie sich das Leben. Dieses Schicksal wiederum machte Vanessa Hafenbrädl zu einer Kämpferin für die Rechte der Frauen. Bei den aktuellen Frauentagen in der „Freien Kunstanstalt“ Dießen zum Thema „Wie gleichberechtigt sind wir wirklich?“ mischt sie kräftig mit.



Wie kam Vanessa Hafenbrädl zu ihrer Berufung als Videokünstlerin? Eine geschenkte Spielreflexkamera zu ihrem 16. Geburtstag und ein Satz bunter Glasfilter auf dem Flohmarkt gaben ihr den Kick, mit Farbveränderungen zu experimentieren. Sie probierte sich später mit dem Namen „Dieselqueen“ aus als Visual Jockey, kurz VJ. Mit Videotechnik erweitert man hier die Audioperformance von Disc Jockeys oder auch Live-Acts um visuelle Komponenten. Daneben arbeitete sie als „Mädchen für Alles“ in der Veranstaltungstechnik, unter anderem bei Konzerten der Hardrocker AC/DC. Im Freiburger Aktionstheater Pan.Optikum war sie Pyrotechnikerin, bevor sie das Residenztheater München für sechs Jahre als Video- und Bühnenlichttechnikerin engagierte.



Von 2011 bis 2013 studierte Vanessa in Hamburg „Digital Film und Animation“ und verfasste die viel beachtete wissenschaftliche Arbeit „Vom Stellenwert, den Videoprojektionen auf deutschen städtischen Bühnen heute einnehmen, unter Berücksichtigung der technischen und gestalterischen Möglichkeiten“. Daneben war und ist sie im In- und Ausland mit eigenen Videoprojektionen sowie Auftragsarbeiten unterwegs. Sie verwendet dabei keine reine Animation, sondern sämtliche Bilder ihrer Arbeiten entstehen „in camera“. Durch diese Arbeitsweise ergebe sich eine „organische Anmutung“, wie sie betont. Ihre großformatigen Videoarbeiten im öffentlichen Raum erreichen ein vielschichtiges Publikum, dem sie „durch maximale Ästhetik die Sichtweisen erweitert“. Die Videomappings sollen den Betrachter im Unterbewusstsein erreichen.



So hat sie dem Frankfurter Schneewittchen-Denkmal, dem Pasinger Rathaus, dem verwaisten Warmbad Greifenberg oder der Schondorfer Bahnhofshalle für Stunden und Tage ein bunt-geheimnisvolles Leben eingehaucht, das aber für die Internetplattform „Vimeo“ dauerhaft festgehalten wurde. Bei allen Terminen ist Vanessa auch dafür verantwortlich, dass alle Kabel richtig verlegt sind, die Projektoren arbeiten und die Techniker spuren.



Hafenbrädels Video- und Lichtperformances werden auch in diesem Jahr die Kulturszene des Landkreises bereichern. Zum Beispiel im Rahmen der Kreiskulturtage, wo sie die Geschichte der Holzhauser Künstlerkolonie „Scholle“ sowie das Haus Gasteiger samt Garten mit mobilen Projektoren bei einem Lichtspaziergang den Besuchern nahe bringen wird.