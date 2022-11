VIVA Randerscheinungen: „Nutze deine Stimme“

Von: Susanne Greiner

Teilen

Viva Randerscheinungen sind (von links) Marwane Belhaimeur, Studiokatze Pauli, Maximilian Huber, Lydia Liedl, Teilnehmerin Birgit Mader, Uli Geske, Julian Pietsch und Emanuel Kasprowicz. © Viva Randerscheinungen

Landkreis – Wer nicht ins Raster des schwammig genormten „Normal“ passt, muss kämpfen – vor allem auf dem Land , aber auch in der Kleinstadt Landsberg. Menschen, die nicht dem genormten Maß entsprechen, bekommen in der Lechstadt seit 2012 aber Unterstützung: Der Verein VIVA Randerscheinungen bietet eine Plattform und einen Raum für Diversität und Vielfalt – mit Theateraufführungen, Filmen, Hörspielen oder Performances. Es geht um Selbstbewusstsein. Um das so sein dürfen, wie man sein will. Und um das Credo der sieben Mitglieder: Mach dich sichtbar – „Nutze deine Stimme.“

Erste Lebenszeichen gibt es 2012: in der Theaterszene „Das Bayerische Coming-Out“, von Jugendlichen geschrieben und Teil des ersten Stückes, das am 5. Oktober 2013 Premiere im Landsberger Stadttheater haben wird: „Randerscheinungen“. Dessen Initiatoren sind Julian Pietsch und Maximilian Huber – Letzterer hat sich das ‚Theatervirus‘ bei seinem Argentinien-Aufenthalt geholt. 2014 gründen Pietsch und Huber den inklusiven Verein VIVA Randerscheinungen, zusammen mit fünf Mitstreitern und Mitstreiterinnen.



Es folgen mehrere Projekte: Hubers „Der verdorbene Apfel“, „Der Gott der Träume“, „Badehaus Boudoir“, ein Hörspiel oder auch „Mondlicht“, erst vor Kurzem auf der Stadttheater-Bühne zu sehen. Letzteres ist ein rein audiovisuelles Stück, keine Dialoge, dazu kommen Tanz und Luftakrobatik. Die Stücke entstehen in Zusammenarbeit aller Teilnehmenden, die Themen sind Ausgrenzung und Selbstfindung. Ziel sei nicht, eine perfekte Darbietung zu präsentieren, sagen Huber und Pietsch. Es geht um das Sicht- und Hörbarmachen derer, die sich freiwillig oder unfreiwillig am Rand der Gesellschaft bewegen. „Empowerment“ ist das Stichwort. „Denen, die am Rand stehen, eine Stimme geben“, sagt Regieassistentin Uli Geske.



Die Teilnehmenden sind Amateure, unterstützt von Profis. „Die Profis tragen das Stück,um den anderen einen sicheren Rahmen zu geben“, erklären die Schauspieler Emanuel Kasprowicz und Souhaila Amade. Luftakrobatin Lydia Liedl will ihre „Leidenschaft mit anderen teilen“, sagt sie. Und Marwane Belhaimeur will mit seiner Musik „der anderen Art“ Menschen zusammenbringen. Auf der Bühne agieren Menschen, die Diskriminierung erfahren. Wegen ihrer sexuellen Orientierung, wegen ihrer Hautfarbe. Zum Beispiel David Ashiru, der laut eigener Aussage „besser bayerisch als englisch spricht“, aber trotzdem immer auf englisch angesprochen wird. Schon bei „Randerscheinungen“ 2013 dabei ist Alex Hartmann, die eine Borderline Persönlichkeitsstörung hat. Das Theater gebe ihr Selbstvertrauen, sagt sie. Und sie lerne, im Team zu gestalten. Auch Birgit Mader findet mit ihrer Sprachbehinderung Platz auf der Bühne. Und was zeichnet VIVA Randerscheinungen aus? „Unser Durchhaltevermögen trotz Gegenwind“, sagt Pietsch. Huber stimmt zu. Man sei immer so provokativ, bekomme er oft zu hören. „Aber das einzig Provokative ist, in dieser kleinen Stadt weiterzumachen.“