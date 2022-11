Der junge Mann mit dem Fagott

Von: Dieter Roettig

Kulturförderpreisträger: Timm Kornelius aus Utting, vielseitiger Musiker und Könner mit dem Fagott. © Meyn

Landkreis – Spätestens seit der TV-Verfilmung von Udo Jürgens Biographie „Der Mann mit dem Fagott“ kennen auch Nicht-Klassik-Fans das überdimensionale Blasinstrument. Jetzt ist Timm Kornelius, „der junge Mann mit dem Fagott“, auf dem besten Weg, seinen Bekanntheitsgrad weiter zu steigern: Der Kulturausschuss des Landkreises hat den 23-jährigen Uttinger als einen der drei Preisträger des „Kulturförderpreises 2022“ auserkoren.

Bei der Preisverleihung am 18. November im Stadttheater wird Kornelius unter anderem mit Mozarts „Konzert in B-Dur für Fagott“ sein außergewöhnliches Können unter Beweis stellen. Am 23. November gastiert er dann im Dießener Ammersee-Gymnasium mit dem von ihm gegründeten Musikensemble „auxemble“. Auf dem Programm steht das szenische Kinder- und Familienkonzert „Scheherazade & Sindbad“.



Denn Kornelius kann neben der Musik auch Performance und Regie. Gelernt hat er es unter anderem als Regiehospitant am Theater Bielefeld bei Regisseur Wolfgang Nägele, der übrigens aus Landsberg stammt. Kornelius half hier tatkräftig mit bei der Uraufführung des Musiktheaters „Berlin Alexanderplatz“. Eine weitere Studienetappe führte Timm Kornelius an die alternative Neuköllner Oper in Berlin. Er wirkte mit bei den „Neuen Liedern der Erde“, basierend auf Gustav Mahlers Zyklus, den je fünf deutsche und syrische Autorinnen in eine neue zeitgenössische Form gebracht haben.



Timm Kornelius liebt die Vielseitigkeit. So sammelte er Erfahrungen in diversen Jugend- und Studentenorchestern und am Landestheater Coburg. Und er wirkte in unterschiedlichen Gruppen der Jazz- und Pop-Szene mit. Er ist Mitglied des Ensembles „Fagotti Parlandi“, bildet zusammen mit dem Cellisten Shady Darwish das „Duo Sbagliato“ und ist Stipendiat bei Yehudi Menuhins „Live Music Now e.V.“.



Momentan studiert Kornelius Fagott im Bachelor bei Prof. Karsten Nagel am Leopold-Mozart-Zentrum der Uni Augsburg. Wichtige musikalische Impulse erhielt er auf Meisterkursen von Dag Jensen, Malte Refardt, Philipp Tutzer, Philipp Zeller und beim Europäischen Kammermusik-Workshop Altomünster.



Der neue Kulturförderpreisträger wuchs in Utting auf und machte seine ersten musikalischen Schritte in der Musikschule Schondorf bei Thomas Huppertz. Hier lernte er Klavier, Gitarre und bekam sein erstes Mini-Fagott, ein sog. „Fagottino“. Es ist wesentlich kleiner und leichter als ein normales Fagott und ermöglicht Kindern ab ca. sieben Jahren den Einstieg in das faszinierende Holzblasinstrument.



Der Name kommt aus dem italienischen „il fagotto“, das Bündel. Denn das Instrument mit dem tiefen und warmen Klang ist nichts anderes als „ein Bündel Holzröhrchen mit Löchern“. Es gehört wie die Oboe zur Familie der Doppelrohr-Instrumente. Der Ton entsteht, indem die beiden Hälften des Rohrblatts gegeneinander schwingen.