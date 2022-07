Landsberg wird bunter

Von: Susanne Greiner

Zur ersten Kundgebung von VIDA zusammen mit den „Randerscheinungen“ und landsbergbleibtbunt kamen rund 40 Personen. Um was es den Organisatoren geht: die LGBTQ*-Community auch in Landsberg sichtbar machen. © Greiner

Landsberg – Es ist eine Premiere in der kleinen Lechidylle: Während in größeren Städten der Christopher Street Day inzwischen ein gewohntes Bild ist, findet in Landsberg letzte Woche zum ersten Mal eine Kundgebung der LGBTQ*-Gemeinschaft statt: die „Kundgebung zur Bekämpfung von Hassverbrechen gegen queere Menschen“. Veranstaltet von VIDA, einem Verein in Gründung, der LGBTQ*-Beratung und queere Connection in der Kleinstadt bieten will. Erstmal geht es aber vor allem um eines: Sichtbarkeit.

Auch wenn es das Jahr 2022 ist: „In Augsburg wurden queere Menschen verprügelt, in Oslo starben zwei Menschen“, sagt Max Huber, Vorsitzender der „Randerscheinungen“, die in Landsberg mit ihren Bühnenshows bekannt sind. Aber auch in Landsberg weiß er von Übergriffen auf queere Personen. „In der Schule gibt es verbale und physische Gewalt“. Das Thema LGBTQ* sei in der Mitte der Gesellschaft angekommen? Mitnichten. Deshalb habe man Vereine gegründet, so auch VIDA, deshalb wolle man im kulturellen und sozialen Bereich sichtbarer werden. „Das ist keine Modeerscheinung. Wir stehen einfach nur auf.“



Zur Kundgebung sind nicht viele Menschen gekommen, rund 40 stehen am Marienbrunnen, der Regenbogen bestimmt die Farbgebung. „Viele haben sich bei mir gemeldet und gesagt, dass sie nicht kommen“, sagt Max. Einige seien unsicher. Viele hätten aber schlichtweg Angst, sich öffentlich zu outen. Vor allem auf dem Land – von dem es im Landkreis reichlich gibt – ein Problem, weiß auch Manuel Stede von landsbergbleibtbunt. Er höre Statements wie „Mit diesen Geschlechterwechslern kann ich nichts anfangen“. Die Fahne und das Banner zur Demo habe er nachts ins Auto geräumt – um nicht aufzufallen. Und auch, um seine Oma nicht traurig zu machen, die mit seiner queeren Lebensweise nicht zurechtkomme.

Es reiche nicht, das Logo der Firma bunt anzumalen, sagt Stede. „Wir müssen uns wehren. Auf Demos gehen, unsere Rechte einfordern.“ Das heute sei der erste Schritt zu einem „bunten Landsberg“.



Lino, Transmensch, der seinen Nachnamen nicht nennen will, erzählt von Äußerungen wie „Dich sollte man vergewaltigen“. Und bittet, einzugreifen, wenn man solche Gewalt sehe. Bella ist mit ihrem wütend-kritischen Slam-Beitrag „1950“ dabei. Matthias Oswald vom CSD Augsburg berichtet von den Übergriffen in Augsburg am 18. Juni, bei dem acht bis zehn Männer zwei queere Personen erst „anpöbelten“, dann geschlagen und getreten haben.

Unter den Demo-Gästen auch Äinschi Jacobsen mit ihrer Frau Antje, die letztes Jahr von OBin Doris Baumgartl im Rathaus getraut wurden. „Wir brauchen Sichtbarkeit“, sagt sie. Auch Ältere sollten präsenter sein, „Role Model“ sein. Die Kundgebung am Donnerstagabend auf dem Hauptplatz war hierzu der erste sichtbare Funke.