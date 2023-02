Kunstpreis des Landkreises Landsberg für Doris Trummer aus Schondorf

Von: Susanne Greiner

Die Künstlerin Doris Trummer: Für ihre Arbeiten erhält die in Schondorf lebende 63-Jährige heuer den Kunstpreis des Landkreises. © LRA/Leitenstorfer

Landkreis/Schondorf – Ein Hut, ein Rock und Schuhe hat Doris Trummer zur Ausstellung „Holzwege“ 2021 in Landsbergs Alter Wache gleich im ersten Raum gezeigt. Besonders daran: Der Mensch dazwischen ist abhanden gekommen. Fragil schweben die Arbeiten in der Luft – fragil auch deshalb, weil die Schondorfer Künstlerin ihre Arbeiten aus Naturmaterialien ‚recycelt‘. Hut, Rock und Schuhe beispielsweise aus Blumensamen. Aber auch Blätter, Wespennester oder Spinnenweben verarbeitet Trummer zu Textilien. Ihr Werk zeichnet der Landkreis dieses Jahr mit dem Kunstpreis aus.

Die 63-jährige Schondorferin zeigt Geduld. Zum Beispiel, wenn sie aus Hortensienblüten ihre „Eleganten Damenschuhe“ baut: erst Massen von Hortensienblüten sammeln, dann einzeln von den Dolden abzupfen, vorsichtig bügeln und dann mittels Acrylbinder auf Klarsichtfolie verbinden – und daraus die Ballerinas formen. zart wirkt auch ein Umhang aus zahlreichen Eichenblättern. Handschuhe aus Gänseblümchen. Oder, ganz fragil, ein Kinderhemd aus Löwenzahnschirmen. Oder sie lässt die Natur arbeiten: indem sie ein mit Wachs eingestrichenes Papier unter einen Jasminstrauch legt und so die herabfallenden Blüten auffängt.

Arbeiten mit der Natur: Trummers Schuhe aus Hortensienbüten waren bei „Holzwege“ zu sehen. © LRA/Leitenstorfer

Vergänglichkeit und Verletzlichkeit sind in Trummers Arbeiten immer spürbar. Sie spiegeln so auch die Bedingungen wider, unter denen die Kunstreisträgerin ihre Arbeiten entstehen lässt: Schon mit knapp 30 Jahren wird bei der damals jungen Mutter MS diagnostiziert. Seit 1997 sitzt die Schondorferin im Rollstuhl und ist auch in ihren Bewegungen der Hände eingeschränkt.



Studiert hat Trummer Kunst an der Akademie der Bildenden Künste in München. Anfang der 90er zieht sie nach Utting, zehn Jahre später dann nach Schondorf. Ihr „Mondlichtkleid aus Gewebe des Baumspinners“ hat das Museum Bellerive in Zürich angekauft, Trummers Arbeiten waren aber auch oft im Landkreis und darüber hinaus zu sehen: neben den „Holzwegen“ und dem „kleinen Format“ in Dießen auch in Harry Sternbergs „raumB1“ in „Im vergangenen Sommer“ , in Andreas Klokers „Skriptorium“ in Schondorf, wo sie ihre „Decke aus Wespennest“ zeigte.

Eine Jacke aus Wespennestern zeigte Doris Trummer unter anderem in Klokers „Skriptorium“ in Schondorf. © LRA/Leitenstorfer

Bei der Verleihung des Kunstpreises am 5. Mai sollen auch ihre Arbeiten gezeigt werden, informiert das Landratsamt. Der Kunstpreis wird laut Webseite des Landratsamtes seit 2016 an Künstlerinnen und Künstler verliehen, die im Bereich der bildenden Kunst „besonders hervorragende Leistungen erbracht haben“. Auch wenn „besonders hervorragend“ sperrig klingt: Trummers Arbeiten sind besonders. Und auch in ihrer Verbindung von Natur und Kunst absolut sehenswert.