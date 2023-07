Kurt Tykwer verabschiedet sich vom Landsberger Filmforum

Von: Susanne Greiner

Kurt Tykwer vor dem Plakat zu „Cinema Paradiso“, dem ersten Film, der im Landsberger Filmforum unter Tykwers ‚Regie‘ zu sehen war und der noch einmal am 31. August, zu Tykwers Abschieds-Vorstellung, zu sehen sein wird. © Greiner

Landsberg – „Mit 84 Jahren ist es auch mal Zeit, dass was Neues kommt“, sagt Kurt Tykwer. Mit „was Neues“ meint er seinen ‚Rückzug‘ aus dem Filmforum Landsberg, dem kommunalen Programmkino, das vor knapp 17 Jahren mit der schönsten cineastischen Liebeserklärung an das Kino im Stadttheater begann: mit „Cinema Paradiso“. Wen wundert`s, dass auch der letzte Film in Tykwers Programm der Film von Giuseppe Tornatore sein wird – zu sehen am 31. August um 20 Uhr im Stadttheater. Samt Sommer-Aperitif um 19.30 Uhr.

Charlie Chaplin ist schuld, dass der Wuppertaler Kurt Tykwer dem Kino verfallen ist. Dessen Filme sah Tykwer schon mit sechs Jahren. Und weil seine Mutter Feuilleton-Leiterin war, bekam er auch immer Karten für Filmpremieren. Eine „unstillbare Begeisterung“ fürs Kino habe sich da entwickelt, sagt Tykwer. Als er dann 2004, nach dem Umzug erst nach München, dann nach Finning, das Landsberger Stadttheater betrat, war er begeistert. „Ein wunderbares Theater, hier muss ein Filmprogramm rein“, dachte er sich – und wurde darin vom damaligen OB Ingo Lehmann sowie den Vorsitzenden von TILL, damals Reinhard Dörner und auch schon Sabine März-Lerch unterstützt. Der Termin: montags. Der Tag, an dem das Theater sowieso eigentlich ‚spielfrei‘ hatte.



Beamer in der Kiste

Im Februar 2007 ging das Filmforum an den Start. Was die Technik anging, stand damals schon Matthias Helwig vom Breitwand Kino und dem Fünf-Seen-Festival zur Seite. Die Technik, die dann Einzug hielt – ein neuer Beamer und die „Kiste“, in der er seinen Platz gefunden hat – finanzierten TILL, Sparkasse Landsberg-Dießen und die Filmförderungsanstalt FFA. Zur Premiere verwandelte Lichtkünstler Georg Trenz Theater und Säulenhalle zum Lichtspielraum.



„Das Filmforum war von Anfang an erfolgreich“, sagt Tykwer, der nicht nur seinen Sohn Tom sondern noch viele andere Berühmtheiten in die Lechstadt holte: unter anderen Wim Wenders und Volker Schlöndorff, Hanna Schygulla oder auch Armin Müller-Stahl. Zu sehen waren Literaturverfilmungen, Kunst-Filme, Klassiker, auch moderne. Es gab Filmreihen, Retrospektiven, Filme von Filmhochschulstudenten aus München oder auch die Zusammenarbeit mit dem Theater Wasserburg und den Stelzern für den Film zur Theateraufführung von „Arturo Ui“. Oder Konzerte wie das in der Stadtpfarrkirche in Zusammenarbeit mit Marianne Lösch und Ralf Weikert samt Trenz-Illumination. Dazu zahlreiche Musikfilme, „eine uralte Kooperation mit Musikpapst Edmund Epple“, nennt es Tykwer. „All das gehörte für uns zur Initiative ‚Filmforum‘“. Seit zehn Jahren ist die Stadt Landsberg mit dem Filmforum auch Mitglied im bundesweiten Verband kommunaler Kinos.



Als der heutige Theaterleiter Florian Werner anfing, waren Epple und Tykwer schon ein eingespieltes Team. „Und für mich war auch das mit ein Grund zu sagen: ‚Das will ich versuchen‘.“ Zwar werde Helwig nicht „die Präsenz von Kurt“ im Filmforum haben, eben eher beratend zur Seite stehen. „Aber wir versuchen, bei möglichst vielen Filmen die ‚Kurt-Einführung‘ zu geben“, verspricht Werner. Die war Tykwer immer wichtig. „Es ist eine persönliche Begrüßung. Und das ein oder andere Wissenswerte, was man im Kino-Flyer vergessen hatte, hatte da auch noch Platz.“ Zum letzten Mal gibt es die ‚Kurt-Einführung‘ am 31. Juli, zu „Cinema Paradiso“. Mit was sollte die Ära Kurt Tykwer auch sonst schließen.