Der unbesiegbare Wäscheberg

Von: Susanne Greiner

Teilen

Gardi Hutter stand schon vor 41 Jahren als Tapfere Hanna Jeanne d’ArPpo lebendig und energisch auf der Bühne. Die Schweizer Clownin wird kommendes Jahr 70 Jahre alt. © Heitmann

Landsberg – Auf dem Kopf trägt sie eine 44 Jahre alte Zottelperücke aus Yak-Haar, am Körper ein Flickenkleid mit ordentlich Polster darunter: Die „Tapfere Hanna“ ist das älteste Bühnenprogramm von Schweiz‘ berühmtester Clownin Gardi Hutter. 1981 wurde die kugelrunde Hanna in einem kleinen Mailänder Park zum Leben erweckt. Seither ist sie im Kampf mit ihrem riesigen Wäscheberg durch zahlreiche Länder der Welt gereist, um das Publikum zum Lachen zu bringen. Sprache braucht Hanna dazu nicht. Es genügt ein ständiges Brabbeln. Und die unbändige Lebensenergie der inzwischen 69-jährigen Gardi Hutter.

Ach herrje, die Wäscheleine ist so unglaublich hoch! Aber wie soll Hanna dann jemals Herr des riesigen Wäschebergs werden, der auf der Bühne aufs abarbeiten wartet? Dann eben mit vollem Körpereinsatz: Socken über die Leine werfen, Leine am Socken runterziehen und unters Kinn klemmen und den zweiten Socken aufhängen. Natürlich wird Hanna auch hier scheitern, natürlich liegen die Wäscheklammern zu weit weg – oder beißen bösartig Hannas Finger –, natürlich fliegen die Socken wieder von der Leine, wenn sie nach oben schnellt. Aber was soll‘s?, denkt sich die Tapfere Hanna – und wird kurzerhand zur Wäscheleinen-Seiltänzerin. Hier, in ihrer Fantasiewelt, schafft sie (fast) alles. Ihr Vorbild, deren Geschichte sie während der Wäschearbeit in einem großen Buch studiert: Jeanne d‘Arc, Johanna von Orléans. Und so wird nicht nur das Seil zum Traumtanz-Utensil, Waschbretter zu Rüstungen und Wäschezuber zu grimmigen Gegnern: Auch Jeanne d‘Arcs Ende überträgt sich – und Hanna ertrinkt im Waschzuber, während Seifenblasen im Bühnenlicht schillern.



Aus ist, Ende, „FINE“, steht auf einem der Klappschilder, die die Schweizerin ihrem Publikum präsentiert. Gerne auch auf deutsch oder arabisch. Die Clownin ist weitgereist. Mit auf die Reise nimmt die Schweizerin ihre auch ohne Worte verständliche Mischung aus Komik und Poesie. Und zwar einem ganz gewaltigen Maß an Poesie, weshalb die Seifenblasen noch nicht das wirkliche Ende sind. Anschließend flattert Hanna mit verkrumpelten Flügelchen über die Bühne – und setzt sich auch noch den Heiligenschein auf. Ist ja heilig, die Jeanne. Das Landsberger Publikum will aber noch mehr und applaudiert unaufhörlich weiter. Auch, wenn Hanna ihr Grab baut und die Zuschauer zum Heulen animiert. Erst, als die Clownin aus dem Theatersaal ins Foyer rennt, gibt sich das Publikum geschlagen und folgt ihr ins Freie.



Hannas Geburtsstunde



Das Hutter nicht als Schauspielerin, sondern als Clownin die Welt bereist, liegt an der Prognose, die sie von der Schauspiel Akademie in Zürich bekam: Sie sei zu klein, das mit den Hauptrollen werde wohl nie was werden. Weshalb sie wohl auch folgenden Satz in ihr Tagebuch schrieb: „So unangenehm es ist, so muss die Mehrheit der Menschen akzeptieren, zum glück- und ruhmlosen Teil der Menschheit zu gehören.“



Aber Hutter findet einen Weg zu ihrem Glück: Am 22. Mai 1981, beim Frühlingsfest im Mailänder Parco Chiesa Rosso, nimmt sie allen Mut zusammen und präsentiert ihr erstes Solopramm als Clownin: die Tapfere Hanna. Drei Jahre lang hat sie es entwickelt, in Kleinstarbeit aufgebaut, jede Geste, jedes Zucken im Gesicht einstudiert, geübt. Sie steigt in ihr damals ganz neues Flickenkleid, setzt die Zottelperücke aus Yakhaar auf – seit 1981 liebevoll geflickt und gehegt – und wird zur kleinen, kugelrunden Frau. Mit Erfolg und zum Glück für ihr Publikum. Sonst hätte die Welt eine Clownin weniger und eine Schreinerin mehr gehabt.



Hutter hat jeden kleinsten Muskel ihres Körpers im Griff. Sowohl die Mimik, die, immer übertrieben und deshalb auch so ergreifend komisch ist, als auch den Rest des Körpers. Wie sie sich in den Waschzuber zwängt – und vor allem aus ihm wieder herausklettert oder auch ihr elegantes Stürzen in den Waschtrog zeugen von Körperbeherrschung. Grandios auch ihre improvisierten ‚Gespräche‘ mit dem Publikum. Wenn sie die diversen Lacher nachahmt, im Sopranissimo kichernd und im tiefen Bass brummend, wird das Publikum nahezu hysterisch. Hält sich Hutter dann den Finger vor den Mund und mahnt zur Ruhe, meint man, platzen zu müssen, so unaufhaltsam will das Prusten an die Luft.



Und auch Hutters urkomische Imitation des trägen Wäschebergs lässt den Zuschauer vergessen, dass hinter der roten Clownsnase tatsächlich eine kleine, schlanke Person steckt. Hanna lebt eigenständig. Und ist deshalb so mitreißend.