Aufsteiger Kaufering jetzt schon auf Platz 4

Von: Thomas Ernstberger

Neuzugang Tizian Hampel (weißes Trikot) hat sich beim Neu-Landesligisten VfL Kaufering schnell zur festen Größe entwickelt. © Ernstberger

Kaufering – Ja, da schau her, die Kauferinger! Der Landesliga-Neuling hat auch beim 3:2-Sieg im Duell der Aufsteiger beim TSV Jetzendorf gezeigt, dass er das Zeug hat, in der neuen Liga mitzumischen. Sieben Punkte aus vier Spielen sind aller Ehren wert – und der 4. Tabellenplatz ist höchst erfreulich.

„Eine schöne Momentaufnahme“, ergänzt Trainer Ben Enthart. „Es macht uns stolz, dass wir mithalten können, jetzt weiß jeder, dass wir solche engen Partien gewinnen können. Das sind geile Spiele für das Trainerteam und die Spieler. Die meisten Jungs haben eine Super-Entwicklung genommen“. Was den Coach besonders freut: „Jeder fiebert mit – sogar die Spieler, die ausgewechselt werden, gehen raus und feuern die anderen sofort an.“ Wie am vergangenen Sonntag die Kauferinger Leistungsträger Daniel Neuhaus, Felix Mailänder oder Tizian Hampel, die Enthart nach 70 Minuten beim Stand von 2:1 zugunsten frischer Kräfte vom Feld nahm.



Kaufering geriet in der 41. Minute nach einem langen Ball über die Kette 0:1 in Rückstand, aber Sebastian Bonfert konnte noch vor der Pause nach einem Standard ausgleichen. Nach einem Konter brachte Neuhaus den VfL erstmals in Führung (51.), ehe dem eingewechselten Vincent Vetter sein erstes Landesliga-Tor gelang (73.). Mit einem seiner ersten Ballkontakte erzielte der Neuzugang vom MTV Dießen das 3:1. Enthart: „Vinc ist nach seiner Knie-Verletzung zwar noch nicht bei 100 Prozent, aber als schneller Konterspieler für die letzten Minuten ist er genau der richtige.“



Jetzendorf verkürzte zwar noch auf 2:3, aber die Kauferinger schaukelten ihren ersten Landesliga-Auswärtssieg trotz ein paar brenzliger Situationen nach Hause – und feierten ihn dann gemeinsam beim Brückenwirt. „Das war nicht unverdient“, so Enthart, „obwohl so ein Spiel auch immer auf die andere Seite kippen kann.“ Zusatz: „Sieben Punkte – da fällt ordentlich Ballast ab.“



Am Freitag (18.30 Uhr) empfängt der VfL den TSV Schwabmünchen. Ungünstig für Kaufering: Nach drei Pleiten am Stück hat sich der Bayernliga-Absteiger von Trainer Florian Fischer getrennt. Beim 0:1 gegen den SV Mering saß bereits die Memminger „Legende“ Esad Kahric, ein erfahrener Trainer-Fuchs, auf der Bank.